(Görüntülü) Naim Süleymanoğlu'nun adının verildiği kültür merkezi açıldı

Dinçer AKBİR - Büşra KAYA / ÇAYIROVA(Kocaeli),(DHA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Çayırova Belediyesi işbirliği ile yapılan Naim Süleymanoğlu Kültür Merkezi, Naim Süleymanoğlu\'nun kardeşi Muharrem Süleymanoğlu ile Olimpiyat ve Dünya Şampiyonu Taner Sağır\'ın katılımıyla açıldı.



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Çayırova Belediyesi işbirliği ile yapımı tamamlanan Naim Süleymanoğlu Kültür Merkezi\'nin içerisinde 1000 kişilik düğün salonu, sinema ve kültür salonu, meslek kursu, sergi ve sanat alanları, muhtarlık, spor merkezleri, anne çocuk kulübü, bilgi evi, gençlik merkezi, kütüphane, eğitim alanları, bilgisayar ve teknoloji sınıfları gibi donatılar bulunuyor. 7 bin 400 metrekare kapalı alana sahip olan ve 20 milyon TL\'ye mal edilen tesisin açılışına Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Çayırova Belediye Başkanı Şevki Demirci, Dünya Halter Şampiyonu merhum Naim Süleymanoğlu\'nun kardeşi Muharrem Süleymanoğlu, Olimpiyat ve Dünya Halter Şampiyonu Taner Sağır, milletvekilleri, kaymakamlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan Muharrem Süleymanoğlu, \"Bugün büyük şampiyon, rahmetli ağabeyim adına bir tören düzenlediniz. Sizlere çok teşekkür ederim\" dedi.



Çayırova Belediye Başkanı Şevki Demirci ise, \"Büyükşehir belediyemizle ortak yaptığımız dev bir kültür kompleksini hizmete açmanın gururunu yaşıyoruz. Cumhuriyet Mahallemizde önemli bir ihtiyacı gideriyoruz. Bu tesise, bir süre önce aramızdan ayrılan, Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu Haltercimiz Naim Süleymanoğlu\'nun adını verdik. O, bize ülkemizin o zor zamanlarında, çalışınca ve inanınca neleri başarabileceğimizi gösterdi. Bu vesileyle kendisini minnet ve şükranla anıyorum. Kardeşi Muharrem Süleymanoğlu ve yine bir başka gururumuz Olimpiyat şampiyonu haltercimiz Taner Sağır da bu anlamlı günde bizi yalnız bırakmadılar\" şeklinde konuştu.



Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, \"Çayırova artık eski Çayırova değil. 2004 yılında göreve geldiğimizde buraya Şekerpınar\'a geldik. En önemli probleminiz nedir dediğimizde \'Başkanım suyumuz yok\' dediler. Hemen kolları sıvadık. 1 ay içerisinde farklı yerlerden bağlantı yaparak sağlıklı su probleminizi hallederek suyunuzu getirdik. Nereden nereye geldik şimdi. Yaptığımız arıtma tesisleri ile 1 gram kirli su, atık su ne derelerimize, vadilerimize akıyor ne de denizimize. Şu anda atık su arıtma tesisi yönünden Avrupa\'nın önündeyiz. Hamdolsun sağlıklı içilebilir, kullanılabilir, Türkiye\'nin ve dünyanın en sağlıklı suyunu sizlere takdim ediyoruz\" ifadelerini kullandı.



Başkan Karaosmanoğlu\'nun konuşmasının ardından Naim Süleymanoğlu Kültür Merkezi\'nin açılış kurdelesi kesildi.