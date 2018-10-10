(Görüntülü) Nafaka sistemi masaya yatırıldı -2

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ankara Hakimevi\'nde iki bakanlığın iş birliğinde düzenlenen \"Gündem Buluşmaları: Nafaka Sistemi\" programına katıldı.