(Görüntülü) Müze gemiden deforme olmuş Atatürk fotoğraflarını atan görevlilere soruşturma

Yaprak KOÇER/SAMSUN, (DHA)- GAZİ Mustafa Kemal Atatürk\'ün 18 silah arkadaşıyla birlikte Kurtuluş Savaşı\'nı başlatmak üzere Samsun\'a geldiği Bandırma Vapuru\'nun bire bir kopyası Bandırma Müze Gemisi\'ni gezen bir kadın ziyaretçi, görevlilerin Atatürk\'ün bazı fotoğraflarını gemiden attığını görüp cep telefonuyla kaydetti. Sosyal medyada kısa sürede yayılan görüntülerle ilgili açıklama yapan Samsun Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Necmi Çamaş, 2 ay önce yapılan çalışmada gemide bulunan 90 fotoğrafın yenileriyle değiştirildiğini, sergilenen fotoğrafların sökülüp atılmadığını söyledi. Çamaş, kullanılmayacak durumda olan ve depoda bekletilen 4-5 fotoğrafın atılmasının yanlış olduğunu belirterek, görevliler hakkında idari soruşturma başlatıldığını kaydetti. Atatürk’ün 18 silah arkadaşıyla birlikte 19 Mayıs 1919’da İstanbul’dan Samsun’a geldiği Bandırma Vapuru’nun bire bir kopyası Bandırma Müze Gemisi\'ni gezen bir kadın ziyaretçi, görevlilerin Atatürk\'ün bazı fotoğraflarını gemiden attığını görüp cep telefonuyla kaydetti. Sosyal medyada kısa sürede yayılan görüntüler büyük tepki çekti. Olayla ilgili Samsun Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Necmi Çamaş, açıklama yaptı. Çamaş, şunları söyledi: \"Bandırma Vapuru\'nu 2005 yılında Samsun Büyükşehir Belediyesi düzenleyip müze haline getirmiştir. O zamanki koyduğumuz resimlerin yüzde 90\'ı deforme oldu. Kullanılamayacak hale geldi. Bunların içerisinde 7-8 tanesi tamamıyla kötü olmuştu. Diğerleri verilebilecek yerlere verildi. Biz orayı komple iki ay önce yeniledik. \'Atatürk\'ün Samsun Günleri\' diye oradaki 90 fotoğrafın hepsini yeniledik. Kullanılabilecek olanları çeşitli yerlere dağıttık, kullanılamayacak olan 4-5 tane resim. Oradan söküp, kaldırıp atma yok. Kullanılamayacak olanları depoya kaldırmıştık. Orada arkadaşlar kullanılamayacak olanları çıkarırken video çekilmiş. Orada arkadaşların yukardan aşağı atışı yanlış ama \'O resimler sökülüp de oradan atıldı\' diye de bir şey söz konusu değil. İki ay önce yaptığımız tadilatta hurdaya çıkmış olan resimler.\" Fotoğrafların atılmasının bilgisi dışında olduğunu belirten Necmi Çamaş, \"Bu arkadaşların atmaları benim de bilgim dışında. Onlarla ilgili hemen gerekli idari soruşturmayı da başlattım. Oradaki görevlilerle ilgili, savunmalarını yapmak üzere, neden böyle bir davranışta bulunduklarına ilişkin işlem başlattım. 14 yıl önce çerçevelenmiş, hava şartları nemden dolayı çok kötü duruma gelmiş olan resimler bunlar. Orada çok titiz bir çalışmayla, mükemmel Atatürk resimleriyle biz o resimleri değiştirdik. Keşke oradaki yanlış da olsa tutumu değil de içerdeki güzel düzenlemeyi de görebilseler\" dedi. 2003\'TE YAPILDI Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 18 silah arkadaşıyla birlikte 19 Mayıs 1919’da İstanbul’dan Samsun’a geldiği ve kurtuluş mücadelesinin en büyük tanığı olan Bandırma Vapuru’nun bire bir kopyası olarak 2003 yılında yapılan Bandırma Vapuru, 2005 yılından bu yana \'müze gemi\' olarak hizmet veriyor. 35 bin metrekarelik Milli Mücadele Açık Hava Müzesi’nin içinde yer alan Bandırma Müze Gemisi\'nde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kişisel eşyasının da yer aldığı 189 eser sergileniyor. Müzede Atatürk’e ait 60 fotoğraf, 1870\'li yıllarda yapılmış duvar saati, telefon, cetvel, pergel, yangın tüpü, masa ve sandalyeler teşhir ediliyor. Atatürk’ün tabancası, kendi el yazısının yer aldığı metinler ve kıyafetleri de müzede yer alan eserler arasında bulunuyor. Geminin kamara bölümünde Atatürk’ün Dolmabahçe Sarayı\'ndaki yatak odasının bire bir kopyası de yer alıyor. Ayrıca müzenin kamara bölümünde Atatürk ve silah arkadaşlarının balmumu heykelleri de büyük ilgi görüyor. Heykellerin bulunduğu odada yer alan tarihi saat Atatürk’ün Samsun’a çıktığı an olan saat 08.00’i gösteriyor. Müze gemiyi yılda yaklaşık 600 bin kişi ziyaret ediyor.