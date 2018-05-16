(Görüntülü) Mustafa Er Batalla son maçta oynayacak

Gürkan DURALBURSA,(DHA)

Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er, Pablo Martin Batalla\'nın Gençlerbirliği maçında oynamak istediğini söyleyerek, Ben kararı tamamen ona bıraktım. O kendisi gelmek istedi, bulunmak istedi. Kendisine de teşekkür ederim dedi.

Spor Toto Süper Lig\'in son haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak olan Bursaspor\'da bu maçın hazırlıkları devam ederken teknik direktör Mustafa Er açıklamalarda bulundu. Gençlerbirliği ile cuma günü karşılaşacaklarını belirten genç teknik adam, ?Son maç. Bizim için değişen bir şey yok. Kazanmak için gideceğiz Ankara?ya. Evet çok eksiğimiz var ama geçen hafta da vardı. Maçı ciddi anlamda önemsiyoruz. Kazanmak için her şeyi yapacağız. Gençlerbirliği için zor bir süreç. Küme düştüler. Geçmiş olsun onlara da dedi.

GENÇLERE ŞANS VERECEĞİZ

Kadroda revizyon olacağını söyleyen Mustafa Er, Genç arkadaşlarımız var arada. Elimizdeki mevcut futbolcularla en iyi kadroyu çıkartacağız. İki haftadır genç futbolcularımızın gelişimine bakıyoruz. Onlarla da başlayabiliriz sonra da oyuna sokabiliriz. Ama şans vereceğiz diye konuştu.

FUTBOLCULARIN İZİNLERİ TAMAMEN BENİM TASARRUFUMDA

Birçok oyuncuya izin vermesiyle ilgili ise sorulan soruya Mustafa Er, 8-9 oyuncumuz sakat ve cezalı. Biz 4 futbolcuya izin verdik. Onlar da Dünya Kupası?na gidecek futbolcular. Onların da böyle bir talebi oldu. Dinlenip kampa katılmak istediler. Burada tutabilirdik ama burada bulunan futbolcu kendi isteği ile burada bulunsun ki sahada verimli olabilsin. Tamamen benim tasarrufumda. Kendi istekleri olunca, son haftaya motive hazırlanamayacaklarını söyleyince biz de milli maçlar öncesi izin verdik ifadelerini kullandı.

BATALLA GELMEK İSTEDİ

Bursaspor ile sezon sonunda yollarını ayıracak olan Pablo Martin Batalla\'nın Gençlerbirliği\'ne karşı oynayacağını söyleyen Mustafa Er, Ben kendisi ile görüştüm. Belki finali Bursa?da yapmak isteyebilirdi. Ben tamamen kararı ona bıraktım. O kendisi gelmek istedi, bulunmak istedi. Kendisine de teşekkür ederim dedi.

Genç teknik adam ayrıca şu an Gençlerbirliği maçına odaklanmaları gerektiğini dile getirerek, sezonu bunun ardından değerlendireceğini söyledi.

Öte yandan Bursaspor\'da ülkesine dönen ve özel izin alan oyuncular antrenmana katılmazken, sadece dünü izinli geçiren Mikel Agu ve Yusuf Erdoğan ise takımla birlikte çalıştı.