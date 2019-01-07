T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü) Muradiye Şelalesi kısmen dondu

  MURADİYE (Van), (DHA)- VAN ve çevresinde özellikle geceleri etkili olan soğuk hava nedeniyle, Muradiye ilçesindeki şelale kısmen dondu

07 Ocak 2019 15:53

 

MURADİYE (Van), (DHA)- VAN ve çevresinde özellikle geceleri etkili olan soğuk hava nedeniyle, Muradiye ilçesindeki şelale kısmen dondu.

Hava sıcaklığının zaman zaman sıfırın altında 10 dereceye kadar düşmesi, yaz aylarında coşkulu akan suyuyla dikkat çeken Muradiye Şelalesi\'nin bir bölümünü buza çevirdi. Yaklaşık 20 metre yükseklikten akan şelalenin buzla kaplı görüntüsü seyrine doyum olmayan görüntüler oluşturdu. Yılın her döneminde farklı güzelliğe bürünen Muradiye Şelalesi, yaz ve kış mevsimlerinde fotoğraf sanatçılarının da ilgi odağı oluyor.

Buzla kaplı şelale önünde fotoğraf çeken Malik Hacıoğlu, \"Türkiye\'nin her bölgesinde vatandaşların gelip  huzur bulduğu bir yer. Turizm yönünden Muradiye Şelalesi insanları cezbediyor. Her mevsim buradan yapılan bir haber veya bir paylaşım yerli ve yabancı turistlerin gelmesini sağlıyor. Bu da bizi mutlu ediyor. İnşallah şelalemiz yeni çevresiyle ilkbahardan itibaren daha da güzel olacaktır\" dedi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Van DHA VANMuradiyeHavaYaklaşıkYılınBuzlaHacıoğlu"TürkiyeTurizmHerBu
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24