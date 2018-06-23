(Görüntülü) Muharrem İnce İstanbul mitinginde konuştu (2) (Aktüel)

Cansel KİRAZ - İdris TİFTİKCİ - İstanbul DHA - CHP\'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, İstanbul mitingini Maltepe Miting Alanı\'nda yaptı Muharrem İnce, \"Yarın ayrımcılığa, kayırmacılığa son vereceğiz. Devletin parasını savurganlığa son vereceğiz\" dedi. İnce, \"50 günde 107. miting ve şafak bir. Herkesi kucaklayan bir Cumhurbaşkanı. Sağcı- solcu yok. AK Partili, CHP\'li yok. Herkesin Cumhurbaşkanı. Ne diyordu Yahya Kemal; \'Sana dün bir tepeden baktım aziz İstanbul.\' Ben de diyorum ki; \'Aziz İstanbul sana Maltepe bir sahneden baktım öyle güzel görünüyorsun ki dostlara güven veriyorsun. Gelincik tarlası gibisin İstanbul . İzmir\'de muhteşemdin, Ankara\'da muhteşemdin. Ama İstanbul\'da 5 milyonsun. Yahya Kemal bizim, Necip Fazıl bizim. Nazım Hikmet bizim, hepsi bizim değerimiz. Ne diyor Necip Fazıl; Çiçeği altın yaldız, suyu telli pulludur; Ay ve güneş ezelden iki İstanbulludur\" dedi. \"TAZE BİR CUMHURBAŞKANI\" İnce, \"Bakın size şunu söyleyeyim. Gözler yalan söylemiyorsa; Sözler yalan söylemiyorsa meydanlar yalan söylemiyorsa sokaklar yalan söylemiyorsa bu iş oldu. Emin olun. Asık suratlı bir Cumhurbaşkanı değil, yorgun bir cumhurbaşkanı değil, taze kan bir Cumhurbaşkanı. Meydanlarda \'Ey diye\' bağıran Cumhurbaşkanı değil. Meydanlarda gelecekten bahseden bir Cumhurbaşkanı. Nano teknoloji, uzay madenciliği diyen bir Cumhurbaşkanı. Sürücüsüz arabaları anlatan bir Cumhurbaşkanı. \'Kıraathane değil fabrika açacağım\' diyen bir Cumhurbaşkanı. 16 yılın sonunda bedava kek değil, aş diyen ekmek diyen iş diyen bir Cumhurbaşkanı\" ifadelerini kullandı. \"4 MİLYON SURİYELİ DAVULLA ZURNAYLA EVİNE GİDECEK\" Yurtta ve dünyada barış diyen İnce, \"Yurtta barış, bölgede barış, dünyada barış. Suriye\'de büyükelçi atayarak sorunların çözümü için ilk adımı atacağım. Ve 4 milyon Suriyeli davulla zurnayla evine gidecek. Spordan siyaseti arındıracağız. Futbol takımlarının seçimlerine karışmayacağız. Futbol federasyonunu yönetmeye kalkmayacağım. Passoligi kaldıracağım. Hemen\" diye konuştu. \"YARGI BAĞIMSIZLIĞI İÇİN NE GEREKİYORSA YAPACAĞIM\" Yargı bağımsız ve tarafsızlığı için ne gerekiyorsa yapacağını söyleyen Muharrem İnce, \"Yargı bağımsız olmadan ekonomi düzelmez. Ekonominin düzelmesi için tencereye dert değil, et girmesi için bağımsız bir yargı şarttır. Önce oradan başlayacağız. Yargıdan. Size söz veriyorum 100 gün içinde özele hayatın gizliliğine kimse dokunmayacak. Size söz veriyorum hiç birinizin telefonu dinlenmeyecek. Namus sözü. Şeref sözü\" dedi. \"AVRUPA BİRLİĞİ İLE MÜCAKERELERİ HIZLANDIRACAĞIZ\" İnce, \"Baş örtüsünü ister evinde tak, ister okulda tak. İster sokakta tak. İster devlet dairesinde tak. Benim böyle bir sorunum yok, hiç olmadı zaten. Polislere, öğretmenlere, hemşireler, din görevlilerine 3600 ek göstergeyi vereceğim. Kamu bankalarını yeniden yapılandıracağız. Seçilir seçilmez hemen Avrupa\'daki başkentleri gezeceğim. Avrupa Birliği ile ilgili müzakereleri hızlandıracağız. Üniversiteleri böldü. Milleti böldü, şehitleri gazileri böldü. Gönülleri böldü. Üniversiteleri de böldü. Bölünen üniversiteleri hemen birleştireceğim. Çiftçiye mazot 3 lira olacak. Askeri ücret 2200 lira olacak. En düşük emekli maaşı bin 500 lira olacak. Karadenizli kardeşim Düzceli kardeşim, Trabzonlu, Ordulu, Giresunlu, Sakaryalı kardeşim sana medeniyetler kendi İstanbul\'dan buradan sesleniyorum; Fındık 15 lira olacak. Bugün İstanbul\'da Maltepe\'de Süleymaniye\'nin ruhunu hissediyorum. Sanki Aşiyan\'da geziyorum. Sanki bir gecekondudan boğazı seyrediyorum. 100 gün içinde cemevlerinin hukuki statüsünü tamamlayacağız. Yüz gün içinde yerel yönetimleri güçlendireceğiz. Yüz gün içinde Denizli\'de Bursa\'da ve İstanbul\'da üç tane moda tekstil tarım akademisi kuracağız. Aile sigortasını 100 gün içerinde devreye sokacağız. Engelliler için yaşam merkezleri kuracağız\" ifadelerini kullandı \"İNCE KAZANIRSA TÜRKİYEM KAZANACAK\" Miting alanındaki yayın sorununa değinen İnce, \" \'Türksat canlı yayın frekansına sabotaj var \' Bilgisi geldi. Erdoğan. Yapma böyle üzme beni. Bak Erdoğan gidiyorsun, delikanlı ol iki dakika. Öyle git. İki dakika delikanlı ol. Gitmenin de bir şerefi var. Giderken doğru düzgün git. Yarın akşam Recep Tayyip Erdoğan seçilirse piyasalar da panik artacak, faiz yükselecek, Dolar yükselecek. Avro yükselecek. Beton ekonomisi devam edecek. Erdoğan kazanırsa Suriyeliler gelmeye devam edecek. Erdoğan kazanırsa devlette şatafat devam edecek. Erdoğan kazanırsa telefonlarınız dinlenmeye devam edecek. Erdoğan kazanırsa korku düzeni devam edecek. Erdoğan kazanırsa kindar nesiler yetiştirecek. Yarın akşam İnce kazanırsa üretim artacak. Yarın akşam İnce kazanırsa Dolar düşecek faizler inecek. Euro inecek. Yarın akşam İnce kazanırsa devlet kemer sıkacak, vatandaş değil. Yarın akşam İnce kazanırsa beyin göçü duracak. İnce kazanırsa bağımsız mahkemeler gelecek. İnce kazanırsa tencereye et girecek. İnce kazanırsa İstanbul\'un büyün parklarında çocuklarımıza ve gençlerimize uyuşturucu satıyorlar. 100 gün içerisinde kökünü kazıyacağım. Yarın akşam İnce kazanırsa sadece İnce kazanmayacak. Ak Partili kardeşim kazanacak. CHP\'li kardeşim kazanacak. MHP\'li, HDP\'li kardeşim kazanacak. İYİ Partili kardeşim kazacak. 81 milyon kazanacak. Saadet Partili, Demokrat Partili kardeşim kazanacak. İnce kazanırsa Türkiyem kazanacak\" şeklinde konuştu. ANNESİNE HOŞGELDİN DEDİ Miting alanında annesini gören İnce, \"Ana hoş geldin. Sende mi geldin? Anam da gelmiş Yalova\'dan buraya. İyi misin? Burdan Yalova\'ya gelecem. Yarın sabah tarhana çorbasıyla, yoğurt isterim\" dedi. \"BAĞIMSIZ YARGIYA GÖNDERECEĞİZ BUNLARI\" \"Bakın yarın oy pusulası bedava. Mühür bedava. Mürekkep bedava\" diyen Muharrem İnce, \"Alacaksınız elinize mühürü basacaksın İnce\'nin üzerine mührü kurtulacaksın bu işten. 24 senedir İstanbul\'u yönetiyor. 16 senedir Türkiye\'yi yönetiyor. Geldiğimiz noktaya bakın. Devlette devamlılık esastır. Erdoğan kendisinden önceki. Projeleri devam ettirmişti. Ben de ondan sonra gelirim devam ettiririm. Yarım kalan işleri. Kimseye baki değil o koltuklar. Mesela Marmaray. \'Marmaray ı ben yaptım\' diyor ya. Marmaray\'ın ilk imzasını atan, MHP\'li Bakan Enis Öksüz\'dür. Ecevit\'in Başbakanlığı\'nda yapılmıştır. 2000 yılında. Bunlar Dünya Bankası kredisiyle yapacaklardı. Erdoğan bunu değiştirdi. Yap -işlet- devretle yaptırdı. Mesela 3. Köprüsü, 1991 de Süleyman Demirel tarafından yer tespiti çalışmaları yapıldı. Mesela 3. Havalimanı. Adı neydi biliyor musun? Kuzey Havaalanı. Ve Silivri tarafına yapılacaktı. Rant uğruna yeri değiştirildi. Şimdi Bir iki gündür bir şey yapıyorlar. 136 yıldır bir kurum var. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuarı buna diyor ki; \'5 gün süre var seni diyor sokağa atıyorum\'. Ankara\'da 1150 odalı sarayı var. Yetmedi İstanbul\'a geldi. Huber Köşkü onun. Beylerbeyi Köşkü onun. Dolmabahçe Sarayı onu. Yıldız Sarayı onun. Ya doymuyor sarayperest. Ne istiyorsun o öğrencilerden orayı da saray yapacakmış kendine. Bakın buradan sesleniyorum; Allah\'ın izni milletin isteğiyle Cumhurbaşkanı olduğumda Ankara\'daki sarayı, bilim merkezi yapacağım. Öğrencilere vereceğim. İstanbul\'daki onun kullandığı sarayları kültür sanat faaliyetleri için üniversitelere vereceğim. Marmaris\'teki yaptığı 300 odalık yazlık sarayı engelli kardeşlerime vereceğim. Sanata, eğitime insana doğaya, kuşa ,çiçeğe yaşama saygısı yok bunun. Millet bahçesi kuracakmış. Stadyumların yerine. Ali Sami Yen\'in yerine ne kurdun? Millet bahçesi yapacakmış, sen dünyanın en büyük millet bahçesi Atatürk Orman Çiftliği\'nin içine saray yaptırdın kendine. Kim inanır sana. Cumhurbaşkanı değil, imar müdür. Erdoğan\'la aramızda ki fark ne biliyor musunuz? Erdoğan kupon arazi ve rezidans müdür ü bense İstanbul\'da tapusunu alamayan imar sorunu olan garibanların ağabeyi olacağım. İstanbul\'u 5 yıl içerisinde 20 turist 25 milyar dolar getiren bir turizm kenti yapacağız. Kongre turizmini yeniden başlatacağız. Kültür sanat, gastronomi yeniden canlandıracağız. Bölgeye gelecek barışla birlikte turizmimizde gelişecek.\"