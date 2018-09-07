(Görüntülü) Muhabbet kuşu hırsızı tutuklandı

Can ÇELİK/ADANA,(DHA)- ADANA\'da girdiği evden 19 muhabbet kuşu çaldığı iddiasıyla yakalanan Hüseyin K. (21), tutuklandı.



Olay, Seyhan ilçesi Fatih Mahallesi\'ndeki üç katlı evin damında meydana geldi. Yaklaşık 50 muhabbet kuşu besleyen Ali İhsan Kısa, beslemek için yanlarına gittiği kuşlarından 19 tanesinin eksik olduğunu fark etti. Kısa\'nın ihbarı üzerine Asayiş şube Müdürlüğü hırsızlık Büro Amirliği ekipleri konuyla ilgili soruşturma başlattı. Bölgedeki iş yerlerinin güvenlik kameralarını inceleyen polis, şüpheli Hüseyin K.\'nin içinde muhabbet kuşlarının olduğu bir kafesle dolmuşa bindiğini tespit etti. Başlatılan soruşturma kapsamında Hüseyin K., kısa sürede yakalandı. İddiaya göre Hüseyin K., ifadesinde çaldığı kuşları 250 TL\'ye sattığını söyledi. Zanlı Hüseyin K., ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.