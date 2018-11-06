(Görüntülü) Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na talip olan Kocadon'dan Gürün'e eleştiri

Mehmet ÇİL DATÇA (Muğla),(DHA) MUĞLA Büyükşehir Belediye Başkanlığı\'na adaylığını koyan Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, partisinin Datça ilçe örgütünü ziyaretinde, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün\'ü eleştirdi. Bodrum Belediye Başkanı CHP\'li Mehmet Kocadon, Datça ilçe örgütünü ziyaret etti. CHP Datça İlçe Başkanı Aytaç Kurt ve partililer tarafından karşılanan Kocadon, ziyarette Büyükşehir Belediye Başkanı CHP\'li Osman Gürün\'ü hedef aldı. Partililerin başta toplu ulaşım hizmetleri ve su sorunlarıyla ilgili şikayetlerini değerlendiren Kocadon, sorunun Büyükşehir Yasası\'na uyum sağlayamayan Muğla Büyükşehir Belediyesi\'nden kaynaklandığını öne sürdü. Belediyecilikteki 20 yıllık tecrübesini Muğla Büyükşehir\'de değerlendirmek için adaylığını koyduğunu belirten Kocadon, Toplum bir değişim istiyor ve bunun ayak sesleri geliyor. Eğer bu değişimin farkına varamazsak, bizden olmayan biri Muğla Büyükşehir\'i alır ve gider. Bu rüzgar ilçelere kadar gelir dedi. Kocadon, sözlerini şöyle sürdürdü Hükümetler kaymakam gibi belediye başkanı atardı. Niçin seçim yapılıyor Halkını, yöresini, kültürünü, örf ve adetlerini bildiği için ve takdir hakkını halktan yana kullansınlar diye, belediye başkanlığı seçimleri yapılıyor. Eğer problemin bir parçası olmaya devam edersen, kaybetmeye mahkum olursun. Şoför esnafının ve halkın sıkıntısı mı var Bürokratı bir kenara bırakırsın, oturur, konuşur çözüm yolunu bulursun. Bürokratını da düğmeye basarak, odana çağırmaz, \'bu böyle olacak\' diye talimat verir; sorunu çözersin. Bedeli varsa da, seçilmiş bir insan olarak ödersin. Bu kadar basittir. \'OSMAN BAŞKAN\'IN HABERİ OLDUĞUNA İNANMIYORUM\' Muğla\'nın ilçelerinde su sıkıntısı olduğuna ileri süren Kocadon, Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü\'nün başındaki arkadaş iyi insan olabilir. Ama bu arkadaşın kapasitesi 60 bin nüfusa göre. Onu 1 milyonluk bir hizmetin başına oturtursanız, bundan daha fazlasını beklemek, bizim ayıbımız olur. Göreve getireceğimiz insan, işini bilen ve tecrübeli olmalıdır. Bodrum Ortakent\'de şuanda 3 gündür su yok. Su borusu, Muğla\'dan gelecekmiş. Ne demek bu Yoksa borun, söyle Bodrum Belediyesi\'ne biz verelim. Kamyonun yoksa ben vereyim. Ancak bunların hiçbirinden, Osman Başkan\'ın haberi olduğuna inanmıyorum. Çünkü öyle bir perde örüyorlar ki önüne, Bodrum\'da 3 gündür suyun kesik olduğunu belki de bilmiyor dedi. \'KALELERİ KEŞFETMEYE ALIŞIK BİR KOMUTANIM\' Kocadon, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün\'ü şu sözlerle eleştirdi Ben kaleleri keşfetmeye alışık bir komutanım. Bana yeni bir hedef gösterin, gidip o kaleyi de keşfedeyim. Ben mahallenin uslu çocuğu olamam. Hiç kimse kusuruma bakmasın. Alışmışız, mahallenin uslu çocuklarıyla oynamaya. Bir kendine inanan, güvenen biri çıktı mı vurun kafasına, otursun. Bu parti benim atalarımdan miras bırakıldı. Benim babamın dayısı Atatürk\'ün ilk İçişleri Bakanı Şükrü Kaya\'dır. Üç dönem sağ partiden seçime girdim. Annem, 3 dönem herkesin gözü önünde boş oy attı. Oğluna bile vermedi. Hiç kimse benim CHP\'liliğimi sorgulayamaz. Öyle siyasi dizayn yapıp, \'nasıl olsa ben büyüğüm, milletvekillerini ben dizayn ettim. Benim dediğim olur, ben aday olurum\' diyemezsin. Yüreğin yetiyorsa, partine dilekçe verip aday olursun. CHP\'nin gücüyle koltuklara gelmek kolay. CHP\'ye güç katacak adaylarla, seçime gitmek zorundayız. Madem Muğla CHP\'nin kalesi başkanım. Nerede Kavaklıdere başkan adayımız Yok çıkmadı. Madem kaleyiz, madem bu kadar güçlüyüz neden adayımız yok Seydikemer\'de tek bir başkan adayı çıktı orada da meclis üyesi adaylımız yok. Hani güçlüydük.