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(Görüntülü) MSB Bakanı Canikli TCG Giresun Fırkateyni'nde iftar yaptı

ANKARA (DHA) - Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Doğu Akdeniz'de "Güç ve Güven" parolasıyla durumsal farkındalık kapsamında keşif ve gözetleme faaliyetlerini sürdüren TCG Giresun fırkateyninde incelemelerde bulundu

01 Haziran 2018 13:34

ANKARA (DHA) - Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Doğu Akdeniz\'de \"Güç ve Güven\" parolasıyla durumsal farkındalık kapsamında keşif ve gözetleme faaliyetlerini sürdüren TCG Giresun fırkateyninde incelemelerde bulundu.

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