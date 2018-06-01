(Görüntülü) MSB Bakanı Canikli TCG Giresun Fırkateyni'nde iftar yaptı
ANKARA (DHA) - Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Doğu Akdeniz'de "Güç ve Güven" parolasıyla durumsal farkındalık kapsamında keşif ve gözetleme faaliyetlerini sürdüren TCG Giresun fırkateyninde incelemelerde bulundu
01 Haziran 2018 13:34
ANKARA (DHA) - Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Doğu Akdeniz\'de \"Güç ve Güven\" parolasıyla durumsal farkındalık kapsamında keşif ve gözetleme faaliyetlerini sürdüren TCG Giresun fırkateyninde incelemelerde bulundu.
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