(Görüntülü) Motosikletliye çarpan sürücü kaçtı

Muammer ŞEN/KONYA, (DHA)- KARAMAN\'da plakası belirlenemeyen otomobil, kavşakta Mustafa Yıldız\'ın (21) kullandığı motosiklete çarpıp kaçtı. Bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde Mustafa Yıldız\'ın, çarpanın şiddetiyle metrelerce havaya fırladığı görülüyor.



Kaza, dün saat 22.30 sıralarında Kirişçi Mahallesi Kemal Kaynaş Caddesi üzerinde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası belirlenemeyen bir otomobil, kavşakta Mustafa Yıldız\'ın kullandığı plakasız motosiklete çarptı. Yıldız, çarpmanın şiddetiyle metrelerce havaya fırlayıp yere düştü. Kask takmadığı belirtilen ve ağır yaralanan Yıldız, ambulansla Karaman Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedavi altına alına Yıldız\'ın, bacakları ve vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu belirlendi. Otomobil sürücüsü ise kazanın ardından hiç durmadan olay yerinden uzaklaştı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, otomobilin aşırı hızlı olduğu görüldü.



Polis, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.



