T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü) Motosikletli hırsızlık şüphelileri yakalandı

Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Gebze, Darıca ve Çayırova ilçelerinde, 11 eve girip televizyon, ziynet eşyası ve para çaldıkları iddia edilen motosikletli 2 şüpheli, polis tarafından yakalandı

14 Kasım 2018 20:55

Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ\'nin Gebze, Darıca ve Çayırova ilçelerinde, 11 eve girip televizyon, ziynet eşyası ve para çaldıkları iddia edilen motosikletli 2 şüpheli, polis tarafından yakalandı. Biri cezaevinde olan şüphelilerin çaldıkları televizyonları motosikletle taşıması güvenlik kameralarına yansıdı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Gebze, Darıca ve Çayırova ilçelerinde 11 eve girerek televizyon, ziynet eşyası ve para çalan hırsızları yakalamak için inceleme başlattı. Çevrede bulunan mobese ve güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, çalıntı motosikletle gelip evlerin kapı kilidi dilini sökerek giren 2 kişinin, benzer suçlardan kayıtları bulunan M.K. (26) ve K.L. (30) olduğunu belirledi. M.K.\'nin başka bir hırsızlık suçundan yakalanıp cezaevinde olduğunu tespit eden polis ekipleri, K.L.\'nin ise Çayırova Atatürk Mahallesi\'nde bulunan evine baskın düzenledi. Gözaltına alınan K.L.\'nin evinde yapılan aramada 2 çalıntı televizyon ele geçirildi. K.L. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye gönderildi. Şüphelilerin çaldıkları televizyonları motosikletle taşıması güvenlik kameralarına yansıdı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Selda Hatun TANİZMİT Kocaeli DHA KOCAELİ Gebze DarıcaBiriKocaeli Emniyet Müdürlüğü AsayişGebze DarıcaAtatürk MahallesiGözaltına
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24