(Görüntülü) Motosikletle akrobatik yolculuk cep telefonuna takıldı

Tezcan SOLMAZ, DÜZCE, (DHA) DÜZCE\'nin Akçakoca ilçesinde, motosikleti bir kişi kullanırken arkasında bulunan kişinin ayağa kalkarak yolculuk etmesi endişe yarattı. Sürücüler motosikletin üzerinde duran kişiyi cep telefonu ile görüntüledi. Akçakoca\'da bir kişinin motosikletin üzerine çıkıp ayakta yolculuk ederek canını hiçe sayması dikkat çekti. Motosikleti bir kişi kullanırken arkasında bulunan kişi ise ayağa kalkarak kollarını iki yana doğru açarken, yolda ilerleyenler endişe içerisinde izledi. Sürücüler, canını hiçe sayan kişinin motosikletin üzerinde ayakta yolculuk etmesini görüntüledi.