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(Görüntülü) Motosiklet üzerinde çocukların tehlikeli yolculuğu

Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA) Adıyaman'da, çöp toplayan Suriyeli çocukların sepetli motosiklet üzerinden tehlikeli yolculukları tepkiye neden oldu

22 Aralık 2018 20:27

Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA) Adıyaman\'da, çöp toplayan Suriyeli çocukların sepetli motosiklet üzerinden tehlikeli yolculukları tepkiye neden oldu. Cumhuriyet Caddesi üzerinde ülkelerinde yaşanan iç savaş nedeniyle kaçan ve Adıyaman\'a sığınan Suriye uyruklu olduğu öğrenilen ve çöplerde plastik, kağıt ve benzeri artıkları toplayarak geçimini sağlayan babalarıyla birlikte sepetli motosiklet ile yolculuk yapan babanın yanında yaşları 6 ile 10 yaşlarında 5 çocuk açık havada yolculukları tehlikeye davetiye çıkarttı. Görenlerin tepkisine neden olurken sepetli motosiklet üzerinde babaları ve 5 çocuk gözeden kayboldu.

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