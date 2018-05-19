T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü) Motosiklet sürücüsünden tehlikeli hareketler

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)- ADAPAZARI'nda duble yolda bir kişi, ayaklarını gidona koyup motosikleti kullanarak trafiği tehlikeye soktu

19 Mayıs 2018 19:32

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)- ADAPAZARI\'nda duble yolda bir kişi, ayaklarını gidona koyup motosikleti kullanarak trafiği tehlikeye soktu. O anlar, diğer araçlarda bulunanlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Adapazarı\'ndaki Prof. Dr. Sebahattin Zaim Bulvarı\'nın Karaman yönüne seyir halinde olan sürücü, ayaklarını gidona koyarak motosikleti kullandı. Ellerini de göğüs hizasında bağlayan sürücü, dakikalarca bu halde yolculuk yaptı. Sürücünün kendi canını ve trafiği tehlikeye düşürdüğü anlar, diğer araçlarda bulunanlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Aziz GÜVENERADAPAZARI Sakarya DHA ADAPAZARIAdapazarı Prof Dr Sebahattin Zaim Bulvarı KaramanElleriniSürücünün
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24