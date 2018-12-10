(Görüntülü) Misinaya takılan caretta caretta ölümden kurtarıldı

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA\'nın Kaş ilçesinde Kaymakam Ulaş Akhan ve beraberindeki heyet, inceleme amaçlı yaptıkları dalışta, 2 metre boyunda bir caretta caretta\'nın misinaya takıldığını gördü. Ekip, misinayı keserek kaplumbağayı kurtarıp yeniden özgürlüğüne kavuşturdu. Antalya Valisi Vali Münir Karaloğlu öncülüğünde Kaş-Gazipaşa arasındaki 640 kilometrelik sahil şeridinde, deniz altındaki zenginliklerin, tarihi batıkların görüntülenmesi, bölgenin dalış turizmine açılması yönündeki çalışmalar devam ediyor. Bu amaçla Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Çevre Kurulu Başkanı ve görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan ile bir ekip, Antalya sahillerinde dalış yaparak tanıtım film projesi için çekim yapıyor. Denizin temiz tutulması, deniz canlılarının korunması amacıyla yürütülen film projesi kapsamında, Kaş Kaymakamı Ulaş Akhan, görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan, dalış eğitmeni Murat Kulakaç, Mehmet Fatih Çelikel, Mustafa Can Özdemir ve Özgür Dara Kaş açıklarında dalış yaptı. MİSİNAYA TAKILI CARETTA CARETTA\'YI KURTARDILAR İnceleme amaçlı gerçekleştirilen dalış sırasında ekip, Deve Tepesi (Camel reef) bölgesinde denize bırakılan misinaya, yaklaşık 2 metre boyunda caretta caretta\'nın takılı olduğunu fark etti. Ekip, kurtulmak için mücadele ettiği görülen caretta caretta\'yı, misinayı keserek özgürlüğüne kavuşturdu. Kaş Kaymakamı Ulaş Akhan, dalış yaptıkları bölge deniz koruma alanı olmasına rağmen burada çok sayıda misinaya rastlamanın çok üzüntü verici olduğunu söyledi. En kısa zamanda dalış merkezleriyle bir araya gelip bölgede su altında kalan misina ve ağları temizleyeceklerini kaydeden Kaymakam Akhan, dalış sırasında tesadüfen rastladıkları caretta caretta\'yı kurtardıklarını belirtti. Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Çevre Kurulu Başkanı Tahsin Ceylan ise denize atılan misina ve hayalet ağların deniz altındaki yaşam açısından büyük tehlike oluşturduğuna dikkati çekti. Ceylan, şunları söyledi: \"Denize bırakılan ve oraya ait olmayan her şey deniz canlıları için tehlike yaratmaktadır. 110 milyon yıldır yaşamımızda olan deniz kaplumbağaları su altında ortalama bir saat nefes tutabilmektedir. Büyük bir şans eseri bugün \'Camel\' dalış noktasına dalış yapmasaydık bu harika caretta caretta, denize bırakılan misina yüzünden yaşamını kaybetmiş olacaktı.\"