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(Görüntülü) Miniklerin 'Koltuk altı' oyunlu yolculuğu

İhsan DÖRTKARDEŞ, GAZİANTEP (DHA) BİLET fiyatlarının yüksek olması nedeniyle iki çocuklarına tek koltuk alan bazı ailelerin otobüs yolculuklarında minikleri koltukların altına serdikleri örtülerin üzerine uzatarak uyutmaya çalıştığı görüldü

07 Kasım 2018 13:58

İhsan DÖRTKARDEŞ, GAZİANTEP (DHA) BİLET fiyatlarının yüksek olması nedeniyle iki çocuklarına tek koltuk alan bazı ailelerin otobüs yolculuklarında minikleri koltukların altına serdikleri örtülerin üzerine uzatarak uyutmaya çalıştığı görüldü. Seyahat sırasında annelerinin oturduğu aralarında koridor bulunan koltuk altlarından oynayan çocuklar ilgi çekti. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi\'ndeki yerleşim birimlerinden İstanbul, İzmir veya Antalya?ya düzenlenen otobüs seferlerinde küçük çocukları için bilet alamayan aileler, yaklaşık 1500 kilometreye yaklaşan uzun yolculukta kendilerine göre ilginç yöntemler geliştiriyor. Küçük yaştaki çocuklarından birini koltukta uyutan annelerin, diğerini iki koltuk altına serdikleri örtünün üzerine uzatarak onların ve kendilerinin \'Rahat uyumalarını\' sağlamaya çalışıyor. Mardin\'den İstanbul\'a giden bir yolcu otobüsünde iki anne de bu yöntemi izledi. Otobüs, Gaziantep\'e yaklaşırken, iki anne çocukları diğer kardeşlerinin oturduğu koltuğun altına uzanırken, ?Komşu koltukların? altındaki yaşıtları ile uzun süre sohbet edip oynadı. Bu arada, bir annenin de henüz birkaç adım atabilen bebeğini kolundan hafifçe tutarak koridorda bir süre ayakta tuttu. Uzmanlar, çocukların koltuk altlarındaki yolculuklarının yanı sıra minik çocukların otobüs koridorlarında tek başlarına tutulmasının tehlikeli sonuçları olabileceğine dikkat çekti.

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