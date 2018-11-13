(Görüntülü) Minik Ceren, şehit babasını asker selamıyla uğurladı

Berktuğ ÖNCÜ-Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA) - ŞIRNAK\'ta, PKK\'lı teröristlerce yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Uzman Onbaşı Ünal Olgun (24), Bursa’nın Gürsu ilçesinde toprağa verildi. Şehit Olgun\'un 3 yaşındaki kızı Ceren, babasını son yolculuğuna asker selamı vererek uğurladı. Şehit uzman Onbaşı Ünal Olgun’un Türk bayrağına sarılı tabutu, Gürsu Devlet Hastanesi\'nin morgundan alınarak Gürsu Merkez Camii\'ne getirildi. Burada şehit Olgun için tören düzenlendi. Törene, Vali Yakup Canbolat, Hazine ve Maliye Bakanı Yardimcısı Nurettin Nebati, Ak Parti milletvekilleri Hakan Çavuşoğlu ve Efkan Ala, İl Jandama Komutanı Tuğgeneral Hakan Sarac, Ak Parti İl Başkanı Ayhan Salman, bazı belediye başkanları, STK temsilcileri, ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. ?Şehidin annesi Güleser ve babası Asım Olgun, ayakta durmakta güçlük çekti. Asım Olgun\'u cenaze töreninde Efkan Ala teselli etmeye çalıştı. Şehidin eşi Ceylan Olgun ise hayat arkadaşının tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Şehit Olgun\'un çocukları 3 yaşındaki Ceren ve 1 yaşındaki Mesut da törende babalarının kepini taktı. Annesinin kucağında oturan minik Ceren, babasını son yolculuğuna asker selamı vererek uğurladı. Şehit Uzman Onbaşı Olgun’un cenazesi, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından, ilçe mezarlığına götürülerek gözyaşları arasında toprağa verildi.