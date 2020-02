(Görüntülü) Milletvekili Yurdunuseven'den halk günü

Satılmış AKKAŞ AFYONKARAHİSAR, (DHA)AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, il başkanlığı döneminde başlattığı halk günü toplantılarını sürdürdü. Parti binasında vatandaşla görüşen Yurdunuseven, Meclis çalışmalarımız dışında Ankara\'ya yakın olmamızın avantajını da kullanarak halkımızla bir araya geliyoruz dedi.Ak Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, vatandaşların talep ve sorunlarını dinlemek amacıyla halk günü toplantıları düzenledi. İl Başkanlığı binasındaki toplantılarda vatandaşla bir araya gelerek sorunlarını dinleyen Yurdunuseven, bugüne kadar 100\'e yakın vatandaşla görüştü. Yurdunuseven, belirli günlerde ilçelerde de aynı toplantıları gerçekleştirdi. Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, milletvekili seçilmeden önce Ak Parti il başkanlığı döneminde halk günü toplantılarına başladığını söyledi. Milletvekili seçildikten sonra da bu çalışmayı devam ettirdiğini aktaran Yurdunuseven, Haftanın belirli günlerinde bu aylık da olabilir. İlçelerimizde ve Ak Parti İl Başkanlığı binamızda vatandaşlarımızla bir araya geliyoruz. Vatandaşlarımıza diyoruz ki \'Siz Ankara\'ya zahmet etmeyin, biz Afyonkarahisar\'a gelir sizlerin dertlerine derman olmaya ve çözüm bulmaya çalışırız.\' Bu sadece vatandaşlarımız için değil. Muhtarlarımız ve belediye başkanlarımız için de her şey söz konusudur. Ankara\'dan yapabileceğimiz ve takip edebileceğimiz her türlü hizmet için biz burada varız. Zaten vekil olmamızın amacı da bu. Adımız üzerinde biz milletin vekiliyiz dedi. \'CUMHURBAŞKANIMIZIN TALİMATI\' Ankara\'ya gelmek isteyen vatandaşların mali durumu veya zamanının olamayabileceği söyleyen Yurdunuseven, Sayın Cumhurbaşkanımızın, milletvekili adaylığımız aşamasında talimatıydı. Meclis çalışmaları dışında memleketinizde olacaksınız diye söylemişti. Biz de bu talimatı yerine getiriyoruz. Meclis çalışmalarımız dışında Ankara\'ya yakın olmamızın avantajını da kullanarak halkımızla bir araya geliyoruz diye konuştu. EN ÇOK İŞ TALEBİNDE BULUNULUYOR Kendisiyle görüşmeye gelenlerin genellikle iş konusunda talepte bulunduğunu anlatan Yurdunuseven, şöyle dedi Bunun dışında üniversite bitirmiş kardeşlerimizin üniversiteyle ilgili talepleri oluyor. Çoğu kardeşlerimiz bizden iş talep ediyor. Aslında bizden işçi talep eden firma çok. Ama vatandaşlarımızın bir kısmı da iş beğenmiyor. İşsizlik o kadar yüksek değil benim görüşüm. Üniversite mezunu veya rahatsız olduğunu söylüyor. O yüzden iş talebi biraz fazla. Ama benim kanaatim işsizlik yok. İş beğenmeme var. Ayrıca iş talebi dışındaki talepleri de not alıyoruz. Özellikle de bakanlıklarla ilgili sorunları not alıyoruz.