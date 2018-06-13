(Görüntülü) Milletvekili adayı arifelik dağıttı

Turgay İPEK ERZURUM, (DHA) MHP Erzurum Milletvekili adayı ve MYK Üyesi Adem Yurdigül, seçim çalışmaları kapsamında dün gece seçmene iftardan sonra karanfil ile birlikte arifelik şeker dağıttı. MHP Erzurum 4\'üncü sıra milletvekili adayı Adem Yurdigül, dün akşam trafiğe kapatılan Cumhuriyet Caddesinde eşi Hülya ve yaklaşık 100 gençle birlikte gezerek seçmene şeker ve karanfil dağıttı. Üzerinde fotoğrafı ve \'Ben Erzurum\'um\' yazılı tişörtle yaklaşık 2 saat caddede gezen Yurdigül büyük ilgi gördü. Vatandaşların bol bol selfie çekildiği Adem Yurdigül, Çocukluğumuzda kapı kapı dolaşır arifelik toplardık. Bu geleneğimizi sürdürmek istedim. Eşim ve gençlerle birlikte iftardan sonra trafiğe kapatılan caddede gezerek halkımıza karanfil eşliğinde şeker dağıttık. Gördüğüm ilgi beni çok sevindirdi diye konuştu.