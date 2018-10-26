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(Görüntülü) Midibüsün tekerinde sıkışan yavru kediyi polis kurtardı

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'da, park halindeki midibüsün tekerine sıkışan yavru kedi, polis memuru İbrahim Çılgınözü tarafından kurtarıldı

26 Ekim 2018 00:00

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN\'da, park halindeki midibüsün tekerine sıkışan yavru kedi, polis memuru İbrahim Çılgınözü tarafından kurtarıldı. Olay, öğleden sonra Atatürk Caddesi\'nde meydana geldi. Caddede yürüyenler, park halindeki midibüsten kedi sesi geldiğini duyunca çevrede araştırma yaptı. Bu sırada caddede bulunan görevli polis memuru İbrahim Çılgınözü önce eğilip midibüsün altına baktı. Çılgınözü, bir süre sonra tekerin arasında sıkıştığını fark ettiği kedi için ıslak zemine rağmen midibüsün altına girip yavru kediyi kurtardı. Üniforması ıslanan Çılgınözü, yavru kediyi ekip otosuna alıp karnını doyurmak için emniyete götürdü.

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