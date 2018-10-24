(Görüntülü) MHP'li Nazilli Belediyesi'nden 'andımız' desteği

Burhan CEYHAN NAZİLLİ (Aydın), (DHA) AYDIN\'ın Nazilli ilçesinde, Belediye hizmet binasına, üzerinde Atatürk fotoğrafı bulunan \'Andımız\' pankartı asıldı. Danıştay 8. Dairesi\'nin, okullarda öğrenciler tarafından hep bir ağızdan okunan \'Andımız\'ı kaldıran yönetmelik hükmünü iptal etmesinin ardından, MHP\'li yöneticiler de harekete geçti. Isparta Belediyesi\'nden sonra Nazilli Belediyesi\'ne de üzerinde Atatürk posteri bulunan dev bir \'Andımız\' pankartı asıldı. MHP\'li Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık\'ın talimatıyla asılan Andımız pankartının Nazillilerden de destek gördüğü belirtildi. Nazilli Ülkü Ocakları Başkanı Şükrü Irgat ile birlikte 4 katlı belediye binasının balkonuna çıkan Başkan Alıcık, Bizim için de olmazlarımızdan biri Türkiye ve Genel Başkanımız Bahçeli\'dir. Bizler de öğrencilik yıllarımızda, özünü çocuklarımıza hatırlatan, öğreten \'Andımız\' ile büyüdük. \'Andımız\' etnik bir ifade değil, Türklüğün inkar edilemez duruşu ve dile getirilişidir. Türküm demek ayıp mıdır Genel Başkanımız da ilk baştan beri bu konudaki tavrını ve tutumunu çok net bir şekilde göstermiştir. 2013 yılında alınan bu yanlış kararı, Danıştay 8. Dairesi oy çokluğu ile iptal etmiştir. Yargı süreci tamamlanmamış olsa da, okullarımızda \'Andımız\'ın okutulması artık mümkün hale gelmiştir. Bu nedenle \'Andımız\'dan kimsenin rahatsız olmaya hakkı yoktur. Sonuç itibariyle Genel Başkanımız bu konuda tepkisini göstererek, \'Andımız\'ı sahiplenmiştir. Biz de Genel Başkanımızın da bize öğrettiği doğrultuda şunu söylüyoruz; Tarihte Türk\'tük, istikbalde de Türk olacağız. Bu nedenle de diyoruz ki \'Ne mutlu Türküm diyene\' dedi.