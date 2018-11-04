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(Görüntülü) MHP'li Depboylu'nun acılı günü

Bahattin ALBAYRAK NAZİLLİ (Aydın), (DHA) MHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Depboylu'nun kayınvalidesi Fatma Depboylu, yaşlılığa bağlı nedenlerden yaşamını yitirdi

04 Kasım 2018 15:02

Bahattin ALBAYRAK NAZİLLİ (Aydın), (DHA) MHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Depboylu\'nun kayınvalidesi Fatma Depboylu, yaşlılığa bağlı nedenlerden yaşamını yitirdi. Fatma Depboylu, düzenlenen törenle toprağa verildi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Depboylu\'nun eşi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Fatih Depboylu\'nun annesi Fatma Depboylu yaşlılığa bağlı nedenlerden yaşamını yitirdi. Depboylu için Nazilli Zafer Camii\'nde dün (cumartesi) tören yapıldı. Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük, Nazilli Belediye Başkanı MHP\'li Haluk Alıcık, MHP Manisa İl Başkanı Erkan Öztürk, MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan, AK Parti Nazilli İlçe Başkanı Bülent Sayar, MHP Nazilli İlçe Başkanı Cüneyt Korkmaz, Aydın Ülkü Ocakları Başkanı Emre Özbey, Nazilli Belediyespor Başkanı Özgen Türker, merhumun yakınları, partililer ve vatandaşlar törene katıldı. Öğlende kılınan cenaze namazının ardınan Fatma Depboylu, Evranlı Mezarlığı\'nda toprağa verildi. Cenaze boyunca Deniz ve Fatih Depboylu sevdiklerinin desteğiyle ayakta dururken, üzgün ve bitkin olduğu görüldü.

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