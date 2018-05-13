(Görüntülü) MHP'li Depboylu: Kızlarımızı yasal evlenme tarihleri gelene kadar evlendirmeyelim

Burhan CEYHAN/İNCİRLİOVA (Aydın), (DHA) - AYDIN\'ın İncirliova ilçesinde, Belediye Başkanı MHP\'li Gürşat Kale tarafından yaptırılacak, Türkiye\'de 24 saat açık kalmasıyla \'ilk\' özelliği taşıyacak kreşin temeli, Anneler Günü\'nde törenle atıldı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Depboylu, törendeki konuşmasında, \"Lütfen, küçük yaştaki kızlarımızı yasal evlenme tarihleri gelene kadar evlendirmeyelim. Üzülen, yine siz olacaksınız, kızlarınız olacak\" dedi.



İncirliova Belediyesi tarafından Acarlar Mahallesi\'nde yaptırılacak, 2 katlı, 40 öğrenci kapasiteli kreşin temel atma töreni yapıldı. Mehteran takımının çaldığı marşlar eşliğinde gerçekleştirilen temel atma töreninde konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı Depboylu, Acarlar Mahallesi\'nde erken yaşta yapılan evliliklere dikkat çekti. Depboylu, annelere seslenerek, şunları söyledi:



\"Lütfen, küçük yaştaki kızlarımızı, yasal evlenme tarihleri gelene kadar evlendirmeyelim. Kız çocuklarımız, okusun meslek sahibi olsun. Sizlerin çektiği çileleri çekmesin. Devletimiz 18 yaşını doldurmuş her bireye, kendi isteğiyle evlenme hakkı veriyor. 17 yaşını dolduran kız ve erkeklere ise anne babasının izni varsa yine evlenme izni veriyor. 16 yaşında ise bir zorunluluk varsa mahkeme kararıyla da evlendirme izni veriliyor; ama 16 yaşın altındaki çocuklarınızı evlendirmeyin. Evlendirirseniz yarın bir gün onunla evlenen erkek çocuğunun anne ve babası da ceza alacak. O zaman yine sizler üzüleceksiniz ve kızlarınız mağdur olacak. Bu da benim sizden kadın, aile ve engellilerden sorumlu MHP Genel Başkan Yardımcısı olarak isteğimdir. Gelin kızlarımızı okutalım, onları gelecek için güçlü birer kadın olarak hazırlayalım.\"



\'HİZMET ACARLAR\'A BİR TÜRLÜ UĞRAMIYOR\'



Acarlar\'da yapılan altyapı çalışmalarını da eleştiren Depboylu, \"Milletvekili olduğumdan beri buraya 6 kez geldim. Yollarınızın ve kanalizasyonlarınızın hali bizleri çok üzüyor. Ne yazık ki Büyükşehir Belediyesi sınırlarının genişleten yasayla gelen kısıtlamalar nedeniyle ilçe belediyelerin de elleri kolları bağlanıyor. Eğer bu bizim belediyemize kalmış olsaydı, kanalizasyonla ilgili sorunlar çoktan çözülmüş olurdu. Ne yazık ki Büyükşehir Belediyesi\'nin yapması gereken hizmetler Acarlar\'a bir türlü uğramıyor. İncirliova Belediyesi\'nin yapması gereken yerlerde diğer işler tamamlanmadığı için sürekli erteleniyor. Önümüze sandık 24 Haziran\'da gelecek. Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinde Acarlarlı kardeşlerim kendilerine yapılan hizmeti en doğru şekilde değerlendirerek oy kullanacaktır. Vatanı da, milleti de, devleti de, bayrağı ve Türk dilini de doğru kişilere emanet ediniz\" diye konuştu.



\'TÜRKİYE\'DE İLK OLACAK\'



Temeli atılan kreşin Türkiye\'de ilk olacağını belirten MHP\'li Depboylu, \"Bugün burada çok güzel bir çalışmanın temeli atılıyor. Burası tamamlandığında Türkiye\'de ilk olan bir uygulama hayata geçecek. 24 saat boyunca açık olacak. Gerçekten tüm Türkiye\'ye örnek olacak bir uygulama. Acarlarlı annelerimizin buna çok ihtiyacı olduğunu biliyoruz. Acarlarlı kadınların gerçekten hayatı çok zor. İşleri zor ama \'acar\' çalışkan demektir. İnşallah bu kreşte onlara hayırlı olur\" dedi.



\'TEMEL ATMA TÖRENİ ANNELER GÜNÜ\'NE DENK GELDİ\'



Belediye Başkanı Kale ise verdikleri sözü yerine getirmeye çalıştıklarını belirterek, şöyle konuştu:



\"İnsanların tamamına parti ayrımı gözetmeksizin yeni doğan bebeğimizden en yaşlı ana ve babamıza kadar herkese son nefesimize kadar hizmet etmek sözü verdik. Bunun bir adımını da Acarlar\'da birlikte paylaşmak için buradayız. Buraya bir kreş sözü vermiştik o da bugüne yani Anneler Günü\'ne denk geldi. Öncelikle, tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun. Annelerimize ömür boyu dua etsek onların hakkını ödeyemeyiz. Acarlar\'da çalışan annelerimizin hayatlarına katkıda bulunmak için kreş yapıyoruz. Burada hayatın olmazsa olması olan pazarcılık alemine faydalı olacak kreşimizin temel atma törenini gerçekleştiriyoruz.\"



Başkan Kale, temeli atılacak 2 derslikli, 40 öğrenci kapasiteli kreşin 157 metrekarelik alanda 2 katlı olarak inşe edileceğini, 650 bin TL\'ye mal olacağını ve 180 günde tamamlanarak, hizmete açılacağını kaydetti.



Acarlar Mahalle Muhtarı Metin Demir de mahallerinin yarım asırlık sorunun çözüme kavuşacak olmasıyla annelerin rahat çalışacağını, çocukların da bu kreşte güvende olacağını söyledi. Daha sonra Deniz Depboylu, Gürşat Kale ve Aydınlılar, kreşin temel atma törenini birlikte gerçekleştirdi. Temel atma töreni öncesi Başkan Kale semt pazarında pazarcı kadınların Anneler Günü\'nü kutlayıp, saksı çiçeği hediye etti.