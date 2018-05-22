T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü) Mezuniyetine 2 gün kala kazada yaşamını yitirdi

Davut CAN İZMİR, (DHA) İzmir'in Karabağlar ilçesinde, iddiaya göre İZBAN durağına kaçak giriş yapmak isterken trenin çarptığı 18 yaşındaki lise son sınıf öğrencisi Berkay Çiftçi hayatını kaybetti

22 Mayıs 2018 15:24

Davut CAN İZMİR, (DHA) İzmir\'in Karabağlar ilçesinde, iddiaya göre İZBAN durağına kaçak giriş yapmak isterken trenin çarptığı 18 yaşındaki lise son sınıf öğrencisi Berkay Çiftçi hayatını kaybetti. Çiftçi\'nin 2 gün sonra mezuniyet töreninin olduğu öğrenildi. Olay, sabah saatlerinde İZBAN Semt Garajı Durağı yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, özel bir okluda son sınıf öğrencisi olan Berkay Çiftçi, Sarnıç ilçesindeki okuluna gitmek için İZBAN durağına kaçak geçiş yaptı. Demir çitleri aşan Çiftçi\'ye, İzmir-Tire seferini yapan TCDD treni çarptı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, Çiftçi\'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Olaydan sonra kazanın yaşandığı yere gelen Çiftçi\'nin sınıf arkadaşları ve babası, göz yaşlarına boğuldu. Öte yandan, talihsiz gencin 2 gün sonra mezuniyet töreninin olduğu öğrenildi. Çiftçi\'nin sınıf arkadaşları, daha önce biri elektrik çarpması ve diğeri kanser hastalığı sebebiyle 2 arkadaşlarınındaha vefat ettiğini söyledi. Çiftçi\'nin cesedi, savcının incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu\'na kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Davut CANDHA İzmir KarabağlarBerkayOlaySemt Garajı DurağıSarnıçDemirTCDDOlayıOlaydanAdli Tıp Kurumu Morgu
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24