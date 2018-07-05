(Görüntülü) Mezarlıkta eşi ve kayınbiraderini vurdu-1
Murat SOLAK-Taner YENER-İSTANBUL,(DHA)
ARNAVUTKÖY'DE Yolcu Güngören, mezarlıkta tartıştığı eşi Handan Güngören ile kayınbiraderi Haluk Bakar'ı pompalı tüfekle vurdu
05 Temmuz 2018 19:35
Murat SOLAK-Taner YENER-İSTANBUL,(DHA)
ARNAVUTKÖY\'DE Yolcu Güngören, mezarlıkta tartıştığı eşi Handan Güngören ile kayınbiraderi Haluk Bakar\'ı pompalı tüfekle vurdu. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmazken zanlı polis tarafından gözaltına alındı.
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