T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü) Mezarlıkta eşi ve kayınbiraderini vurdu-1

Murat SOLAK-Taner YENER-İSTANBUL,(DHA) ARNAVUTKÖY'DE Yolcu Güngören, mezarlıkta tartıştığı eşi Handan Güngören ile kayınbiraderi Haluk Bakar'ı pompalı tüfekle vurdu

05 Temmuz 2018 19:35

Murat SOLAK-Taner YENER-İSTANBUL,(DHA)

ARNAVUTKÖY\'DE Yolcu Güngören, mezarlıkta tartıştığı eşi Handan Güngören ile kayınbiraderi Haluk Bakar\'ı pompalı tüfekle vurdu. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmazken zanlı polis tarafından gözaltına alındı. 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Murat SOLAKTaner YENERİSTANBULDHA ARNAVUTKÖY Yolcu GüngörenHandan GüngörenHaluk BakarYaralıların
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24