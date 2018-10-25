(Görüntülü) MEYVE SUYU SIKACAĞIYLA UYUŞTURUCU GÖNDERECEKLERDİ

İSTANBUL - MEYVE SUYU SIKACAĞIYLA UYUŞTURUCU GÖNDERECEKLERDİ Çağatay KENARLI/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Küçükçekmece\'de bulunan bir kargo şirketinden Suudi Arabistan\'a uyuşturucu madde yollanacağı yönündeki bir ihbarı değerlendirdi. Polis ekipleri 17 Ekim\'de kargo firmasına düzenlediği operasyonda bir koli içindeki meyve sıkacağı makinesinin iç kısımlarına zulalanmış 6 kilo 128 gram captagon hap ele geçirdi. Polis ekipleri kargoyu yollayan kişileri belirleyerek yakalanması için çalışma başlattı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin kargodaki meyve sıkacağının içinde uyuşturucu hapları bulması polis kameraları tarafından görüntülendi. Görüntü Dökümü: ------------- (Polis Kamerası) -Polis ekiplerinin koliyi açması -Meyve sıkacağından çıkan uyuşturucu haplar -Genel ve detaylar