(Görüntülü) Meyve ağaçları yangında zarar gördü

Yücel BULUT GAZİPAŞA, (DHA)ANTALYA\'nın Gazipaşa ilçesinde çıkan yangında meyve ağaçları zarar gördü. Yangın, saat 11.30 sıralarında Kahyalar Mahallesi\'ndeki hasadı yapılmış tarlada çıktı. Yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yangına çevrede bahçeleri bulunan vatandaşlar kendi imkanlarıyla müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi Gazipaşa İtfaiye Birimi ekipleri geldi. Yangın ekiplerin yoğun çalışmasıyla çevredeki seralara ulaşmadan 1 saatlik mücadele sonunda kontrol altına alındı. Yangında 9 avokado, 3 zeytin, 2 portakal ve mandalina ağacı zarar görürken, dallardaki meyveler de telef oldu. Yangında 5 dekar anızlık, 1 dekar da meyve ağaçlarının bulunduğu alan zarar gördü. Jandarma yangınla ilgili inceleme başlattı.