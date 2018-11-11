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Spor

(Görüntülü) Mevlüt Uysal İstanbul Maratonu dünyada ilk 3'e girecek

Olgucan KALKAN - Buse Nur ARSLANOĞLU  İstanbul,(DHA) -  İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal, bu yıl 40'ıncısı düzenlenen Vodafone İstanbul Maratonu'nda 'Halk Koşusu'na katıldı

11 Kasım 2018 16:49

Olgucan KALKAN - Buse Nur ARSLANOĞLU  İstanbul,(DHA) - 
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal, bu yıl 40\'ıncısı düzenlenen Vodafone İstanbul Maratonu\'nda \'Halk Koşusu\'na katıldı.
İBB Başkanı Mevlüt Uysal, Demirören Haber Ajansı\'na (DHA) yaptığı açıklamada maratonun zamanla dünya sıralamasında üst sıralara doğru ilerleyeceğini kaydetti.
Çok güzel bir maraton geçirdiklerini belirten Uysal, Halkımız o kadar yoğun ilgi gösterdi ki yarışı üçe böldük. En son verdiğimiz start ile beraber halk ile birlikte biz de koşuyoruz ve tamamlaycağız. Katılım çok güzel. Normal çipli koşuya katılanlar 30 bin sporcu, 100 bin civarı da halk katılımı olduğunu düşünüyoruz, 130 bin katılım var. Hava güzel, İstanbulluların ilgisi güzel, \'Sağlıklı Yarınlara Koş İstanbul\' diyoruz. Teşekkür ediyoruz. 2.09.57 ile Türkiye rekoru geldi. Gerçekten çok güzel bir maraton. Şu an dünyada ilk 17 içersindeyiz. İstediğimiz ilk 10, ilk 5\'te, ilk 3\'te ya da 1\'inci neden olmayalım.  Bu kadar güzel bir çoğrafyada Asya\'dan Avrupa\'ya geçen başka bir maraton yok. İstanbul maratonu dünyada  ilk 3\'e girecek ve sonrasında da 1\'inci olacak dedi.

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