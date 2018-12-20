(Görüntülü) Metrobüste şoföre saldırı davasında bariyerlerin sağlamlığı sorulacak

Yüksel KOÇ / İSTANBUL, (DHA) KADIKÖY\'de şemsiye ile metrobüs şoförüne saldırarak metrobüsün kaza yapmasına ve çok sayıda kişinin yaralanmasına neden olduğu gerekçesi ile hakkında 68 yıl 9 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Murat Akbulut\'un yargılanmasına devam edildi. Mahkeme, bir mağdur avukatının talebi üzerine İETT\'ye yazı yazarak, olaydan sonra metrobüs hatlarının bariyerlerini güçlendirip güçlendirmediğinin sorulmasına karar verdi. İstanbul Anadolu 17. Asliye Ceza Mahkemesi\'nde görülen davanın üçüncü duruşmasına, \"Olası kastla kasten yaralanma\", \"Kamu malına zarar verme\", \"Olası kastla mala zarar verme\" suçlarından 68 yıl 9 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanan tutuksuz sanık Murat Akbulut ve avukatı ile metrobüs şoförü Recai Türkoğlu ve bazı şikayetçiler katıldı. AVUKAT METROBÜS BARİYERLERİNİN YETERLİ GÜVENLİĞE SAHİP OLUP OLMADIĞININ ARAŞTIRILMASINI İSTEDİ Murat Akbulut\'un şemsiyeli saldırısı ile yoldan çıkan metrobüsün çarptığı araçlardan birinin sahibi Utku Cemal Ünlü\'nün avukatı Hüseyin Altay, metrobüsün, metrobüs hatlarını çevreleyen bariyerlerin dışına çıkmaması gerektiğini savundu. Avukat Altay, metrobüs yolunu çeviren bariyerlerin yeterli güvenliğe sahip olup olmadığının, olaydan sonra bariyerlerde güçlendirme çalışması yapılıp yapılmadığının mahkeme tarafından araştırılmasını istedi. Sanık Murat Akbulut\'un avukatı da olayda müvekkilinin kusur durumunun tespiti için olay yerinde keşif yapılmasını istedi. MAHKEME BARİYERLERİN GÜÇLENDİRİP GÜÇLENDİRİLMEDİĞİNİ SORMAYA KARAR VERDİ Mahkeme, İETT Genel Müdürlüğü\'ne yazı yazılarak, olay sonrasında metrobüs hatlarının bariyerlerinde güçlendirme yapılıp yapılmadığının sorulmasına karar verdi. Mahkeme, sanık avukatının olay yerinde keşif yapılması yönündeki talebinin de İETT\'ye yazılan yazının yanıtının gelmesinden sonra değerlendirilmesine karar verdi. Mahkeme, eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi. İDDİANAMEDEN İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 23 Eylül 2016 tarihinde Avrupa yakasından Anadolu yakasına doğru seyir eden metrobüs şoförü Recai Türkoğlu\'nun Acıbadem durağında, metrobüste yolcu olarak bulunan Murat Akpınar ile tartıştığı belirtiliyor. Murat Akpınar\'ın tartışma üzerine şoföre şemsiye ile müdahale ettiği belirtilen iddianamede, müdahale ile yoldan çıkan aracın karayoluna girerek başka araçlarla çarpıştığı, bu çarpışmanın etkisi ile metrobüsteki ve çarptığı araçlarda bulunan 17 kişiyi yaraladığı, bazı araçların da hasar gördüğü belirtiliyor. Yaralı 17 kişinin müşteki olarak yer aldığı iddianamede, şüpheli Murat Akpınar için, \"Olası kastla kasten yaralama\", \"Kamu malına zarar verme\", \"Olası kastla mala zarar verme\" suçlarından 17 yıldan 68 yıl 9 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılması isteniyor.