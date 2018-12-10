(Görüntülü) Meteoroloji genel müdürü Çoşkun'dan kar yağışı açıklaması

Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Coşkun Ankara\'da yarın gece yarısından itibaren kar yağışının başlayacağını, İstanbul\'da ise kar yağışının beklenmediğini açıkladı. Haber: İSTANBUL,(DHA) Meteoroloji Genel Müdürlüğü Türkiye\'nin önce Balkanlar üzerinden gelen yeni bir yağışlı ve soğuk hava etkisine, ardından da Perşembe günü de Orta Akdeniz\'den gelen ılık ve yağışlı havanın etkisine gireceğini açıkladı. Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Coşkun imzasıyla yayınlanan açıklamada yurdun tamamına yakının yağış ve soğuk havanın etkisine gireceği bildirildi. Coşkun İstanbul\'da bu gece etkili olacak sağanak yağış sonucunda oluşabilecek su baskınları ve ulaşımdaki aksaklıklara karşı vatandaşları temkinli olması konusunda uyardı. Türkiye bu akşamdan itibaren yeni ve yağışlı bir havanın etkisine girecek. Meteoroloji Genel Müdürü Coşkun\'un açıklamasına göre yurdun büyük bir bölümü bugün, yarın ve Çarşamba günü yağışlı havanın etkisinde olacak. Genellikle yağmur ve sağanak şeklinde görülecek yağışlar Ege ve Akdeniz\'de gök gürültülü sağanak şeklinde olacak. DOĞUDA KAR BATIDA YAĞIŞ Yağışların bugün akşam saatlerinden itibaren ve gece boyunca ise İstanbul, Tekirdağ, Balıkesir, Bursa ve Yalova, Antalya\'nın doğu ilçeleri ile Adana, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Yağışlar yarından itibaren Doğu Anadolu Bölgesi\'nde ise kar şeklinde yağacak. Öte yandan Batı Karadeniz\'in iç kesimleri ile İç Ege\'de Salı günü karla karışık yağmur yağacak. BAŞKENTE SALI GECESİ KAR Çakır tarafından yapılan açıklamaya göre Çarşamba günü yurdun iç kesimlerinin tamamında karla karışık yağmur ve kar yağışı olacak. Çakır, Ankara\'da bu akşam ve yarın sabah saatlerinden itibaren yağmur görüleceğini, öğleden sonra ise ara verecek yağışların ardından gece yarısından itibaren kar yağışı başlayacağını söyledi. İSTANBUL\'DA KAR BEKLENMİYOR Çakır İstanbul\'da ise kar yağışının beklenmediğini açıkladı. İstanbul\'da önümüzdeki 3 gün aralıklarla görülecek yağmur ve sağanak şeklindeki yağışların bu akşam ve gece boyunca kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Meydana gelebilecek su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlar dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıldı. İZMİR\'DE SAĞANAK Türkiye\'nin 3\'üncü büyük kenti İzmir\'de ise bugün ve yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Kentte iki gün sürecek yağışların kuvvetli olacağının beklendiği belirtildi. PERŞEMBE YENİ BİR YAĞIŞ Perşembe günü ise Türkiye\'nin bu kez Orta Akdeniz\'den gelen ılık ve yağışlı havanın etkisine gireceği belirtildi. Rüzgarın bu gece ve yarın İç Anadolu, Akdeniz, Doğu Anadolu\'da, Çarşamba günü ise Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri\'nde fırtına şeklinde eseceği belirtildi. Çakır, bu bölgelerde yaşayan vatandaşları soba zehirlenmelerine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.