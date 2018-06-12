(Görüntülü) Mersinli üretici bu yıl baldan umutlu

Mehmet DOĞANER ERDEMLİ(Mersin), (DHA) MERSİN\'in Erdemli ilçesinde, bu sene Toros dağlarının eteklerinde yağışların bol olması nedeni ile çiçek çeşitlerinin artması bal üreticisin sevindirdi. Üreticiler, çiçeklerin bol olması bu yıl bal üretiminin bereketli olacağını söyledi. İlçeye bağlı Evdilek Mahallesi Eğriçayır mevkiinde 2400 rakımda üretimi yapılan Türkiye\'nin ödüllü Eğriçayır Balı\'nın bu yıl rekoltesinin yüksek olacağını söyleyen üretici Celal Çay, Toros dağlarının bu bahar iyi yağmur alması bu yıl bal üreticilerini sevindirdi. Küresel ısınma sebebi ile geçtiğimiz 5- 6 yıl az yağış alarak kurak geçen Toros dağları, bu yıl iyi derecede yağış aldı. Mayıs ayında Toros dağlarına ortalamanın çok üstünde yağmur yağması bal üreticilerini sevindirdi. Son yıllara kadar tüm Türkiye gibi Toros dağlarında baharda kurak geçiyordu ama bu mayıs ayında son 7 yılın en iyi yağışını aldı. Bu durumda arılarımıza yaradı, Bu yıl yüksek bal rekoltesi bekliyoruz dedi. Eğriçayır Yaylası\'nda ürettikleri organik balla ilki 2009 da Fransa\'da bronz ve İstanbul\'da düzenlenen Apimondia 2017\'de altın madalya olmak üzere uluslararası yarışmalarında pek çok ödül aldıklarını ifade enden Çay, bu ödüller ile balın ününün ülkeyi aştığını dile getirdi. Çay, başta AB, ABD, Ortadoğu ve Uzakdoğu\'dan sipariş aldıklarını ama üretimin doğaya, iklime ve yağışa bağlı olması nedeni ile tümüne olumlu cevap veremediklerini kaydeden Çay, Geçen yıl, İsviçre, Almanya, Katar, Ürdün ve Japonya ya küçük miktarda ihracatlarımız oldu. Bu yıl rekoltenin fazla olacak olması bal ihracatının kapısını açıyor. Eğriçayır Yaylamız Toros dağlarının neredeyse zirvesinde bulunuyor. bulunduğu yükseklik 2400 metre olup çok fazla endemik kır çiçeği bölgemizin doğal florasında bulunuyor. Bu çiçeklerden arılarımızın topladığı polenler balın lezzetli olmasının yanın da şifalı da olduğu için pazar sıkıntısı yaşanmıyor. İyi geçen mayıs ayı yağışları sebebi ile kovan başı 30 kilo organik bal verimi bekliyoruz. Türkiye ortalaması 16 kilo olup bizim beklentimiz neredeyse Türkiye ortalamasının 2 katına ulaşmaktadır. Toros dağlarının eteklerinde üretimi yapan üreticiler, bu yıl çiçek çeşitlerinin bol olması nedeni ile kovanlarından bal akacak diyebiliriz. Şuanda arılarımız bal yaparken bal hasadımız da temmuz ayının ortalarında yapacağız diye konuştu.