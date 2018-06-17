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(Görüntülü) Mersinli hayvanseverlerden eylem

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA)- MERSİN’de bir araya gelen hayvanseverler, Sapanca’da yavru köpeğin patileri ve kuyruğunun kesilerek ormana atılmasını protesto etti

17 Haziran 2018 02:27

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA)- MERSİN’de bir araya gelen hayvanseverler, Sapanca’da yavru köpeğin patileri ve kuyruğunun kesilerek ormana atılmasını protesto etti.

Köpekleriyle birlikte Forum Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nde bir araya gelen hayvanseverler, yaşanan olaya tepki gösterdi. Çevredekilerin de destek verdiği eylemde, bazı kadınlar gözyaşlarına boğuldu.

Eylemin ardından tepkilerini dile getiren hayvanseverlerden Canan Kaya, hayvanlara kol kanat gerilmesi gerektiğini belirterek, \"Bayramın birinci gününden beri takip ediyorum. Bu insanlarla aynı nefesi almak istemiyorum. Devletten yardım istiyorum. Bu insanlar neden bu kadar canileşiyor?\" dedi. Bir diğer hayvansever Duygu Togay ise, \"Haberi gördüm, dehşet içinde kaldım. Bu zulme sessiz kalmayayım\" diye konuştu.

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