(Görüntülü) Mersin'i 'Narenciye Festivali' heyecanı sardı

Mustafa ERCAN- Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA) - MERSİN\'i bu yıl 6\'ncısı düzenlenecek olan Uluslararası Mersin Narenciye Festivali\'nin heyecanı sardı.



Festival kapsamında Galatasaray Meydanı\'nda sergilenecek olan uçak, helikopter, timsah, ahtapot, yel değirmeni gibi sabit figürlerin tonlarca narenciye ile süslenmesi sürerken, traktörlerin üzerine yerleştirilen portakal, limon ve greyfurt kaplı gitar, motosiklet ve zürafa gibi 10 farklı mobil figürle de festivalin kentteki tanıtımı yapılıyor.



\'Mersin Narenciyedir, Narenciye Hayattır\' sloganı ile 17-18 Kasım\'da Galatasaray Meydanı\'nda organize edilecek festivalin hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor. Çoğunluğunu kadınların oluşturduğu süsleme ekibinin helikopter, timsah, ahtapot, yel değirmeni gbi figürleri portakal, limon ve greyfurt ile süslemesi saatler alsa da ortaya çıkan sonuçlar oldukça dikkat çekiyor. Süslenen sabit figürlerin Galatasaray Meydanı\'nda sergilenmesine başlanırken, traktör üzerine yerleştirilen mobil figürler ise şehir içinde oluşturulan kortejlerle Mersinlileri festivale davet ediyor. Organizasyon kapsamında 25 farklı ülkeden gösteri gruplarının ve narenciye alım heyetlerinin geleceği Mersin\'de hem eğlencenin tadı çıkarılacak hem de narenciyenin ihracatı noktasında yeni pazarlara açılma imkanı bulunacak.



MERSİN İÇİN ÖNEMLİ BİR FESTİVAL



Festivale ilişkin bilgiler veren Ticaret Borsası (MTB) ve Narenciye Festivali İcra Kurulu Başkanı Abdullah Özdemir, \"Mersin için önemli bir festival. Narenciye ile süslenmiş hem mobil hem de sabit figürlerimiz var. Türkiye\'de ilk defa bir meyve süsleme aracı olarak kullanılıyor. Bir şenlik havası içinde geçecek. Bu festivalde emek, sanat, işgücü ve paylaşımlar, birliktelik, beraberlik var. Şehrin bütün katmanları bu festivale iştirak ediyorlar. Yaklaşık 2 bin 500 kişiye ulaşacak bir kortejle Cumartesi günü saat 11.00\'de Galatasaray Meydanı önünde açılışını yapacağız. Mersinlileri ve Türikye\'de Mersin\'i sevenleri buraya davet ediyoruz\" dedi.



25 ÜLKEDEN 700 GÖSTERİ SANATÇISI GELECEK



Organizasyonda Meksika, Slovenya, Letonya ve Rusya başta olmak üzere birçok ülkeden misafirin ağırlanacağını dile getiren Özdemir, \"Burada hep amatörler ile yola çıktık. Profesyonel sanatçıların arkasına saklanarak, festivalin arka plana itilmesini istemedik. Yaklaşık 25 ülkeden 700 civarında gösteri sanatçısı gelecek. Onlar da belki yurtdışına ilk defa çıkacaklar ve ilk defa Türkiye\'de Mersin\'e gelecekler. Bundaki amacımız, Mersin\'in güler yüzünü onlarla birlikte tüm Türkiye\'ye ve tüm dünyaya göstermek\" diye konuştu.



Öte yandan Mezitli Belediyesi de ilçedeki okullarda narenciye dağıtım yaparak öğrenci, öğretmen ve velileri festivale davet etti.

