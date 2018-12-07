(Görüntülü) Mersin'de sağanak sonrası hayat normale döndü

Mustafa ERCAN- Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA)- MERSİN\'de iki gün süren sağanağın ardından kentte hayat normale dönerken, Tarsus ilçesinde yağış nedeniyle yaklaşık 5 bin dekar tarım arazinin zarar gördüğü belirlendi. Şehrin yüksek kesimlerinde ise zaman zaman kar yağışının etkili olduğu bildirildi. Yoğun yağış uyarısıyla dün eğitime ara verilen Mersin\'de, Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediye ekiplerinin kanallar ve menfezlerde yaptığı çalışmalarla merkezlerde taşkın ve sel baskınları yaşanmadı. Bazı ilçelerde belediye ekipleri, Toroslar\'ın yüksek kesimlerinden gelebilecek sel sularının herhangi bir zarara neden olmaması için kanal, kanalet ve menfezlerde temizlik çalışmalarını sürdürdü. Özellikle dere, kanal ve kanaletlerin denize bağlantı noktaları temizlenerek bakımdan geçirildi. Diğer taraftan, kentin yüksek kesimlerinde ise zaman zaman kar yağışının etkili olduğu bildirildi. 5 BİN DEKAR ARAZİ ZARAR GÖRDÜ Tarsus ilçesine bağlı Kulak ve Köseleli mahallelerinde ise yağış ekili alanlara zarar verdi. İlk belirlemelere göre, ürün ekili yaklaşık 5 bin dekar tarım arazisinin zarar gördüğü öğrenildi. Bölgede hasar tespit çalışmalarına başlandı. YARIN HAVA PARÇALI BULUTLU OLACAK Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, Mersin\'de havanın yarın parçalı bulutlu olacağını, en düşük sıcaklığın 12, en yüksek sıcaklığın 17, Pazar günü ise sağanakla birlikte en düşük sıcaklığın 11, en yüksek sıcaklığın ise 17 derece arasında olacağının tahmin edildiğini bildirdi.