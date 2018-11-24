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(Görüntülü) Mersin'de örgüt propagandasına 3 tutuklama

MERSİN, (DHA)- MERSİN’de terör örgütü propagandası yapan 3 şüpheli tutuklandı

24 Kasım 2018 15:47

MERSİN, (DHA)- MERSİN’de terör örgütü propagandası yapan 3 şüpheli tutuklandı. Mersin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir terör örgütünün eylem faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın bu kapsamda yürüttüğü soruşturmada kentte terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren ve örgüt üyeleri ile irtibatlı oldukları belirlenen D.M.Ö., S.Y.Y. ve D.Ö., yakalanarak gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü’nde sorgulanan zanlılar, sevk edildikleri mahkemece \'terör örgütüne üye olmak ve terör örgütünün propagandası yapmak\' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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