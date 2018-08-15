(Görüntülü) Mersin'de 'Kırmızı Düdük' projesi başladı

Adnan AÇIKGÖZ MERSİN, (DHA) MERSİN\'de, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından uygulamaya konulan \'Kırmızı Düdük\' projesi başladı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü\'ndeki proje tanıtım toplantısında konuşan Şube Müdür Yardımcısı Komiser Deniz Ünsal; çalışmanın ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının azaltılması ve trafik güvenliği konusunda farkındalık oluşturulması amacıyla hayata geçirildiğini söyledi. Kurban Bayramı tatili süresince polis ve jandarmanın trafik denetlemeleri sırasında araçlardaki çocuklara düdük, tişört, şapka ve broşür dağıtılacağını belirten Ünsal, Elimizdeki materyallerimizi denetimlerimizde, eğitim faaliyetlerinde öğrencilerimize, çocuklarımıza vereceğiz. Çocuklarımız da yolculuk yaparken, eğer araç sürücüsü olan anne-babası yada akrabası bir hata yapmaya kalktığında hemen düdüğü çıkaracak ve çalarak, \'Babacığım aşırı hızlı gidiyorsun\' diyecek. Gönüllü bir trafik polisi gibi düşünelim. Çocuklarımızı da bu işin içine katmak için böyle bir proje uygulamaya konuldu dedi. Ünsal, trafikte yaşanan can kayıplarının kendilerini de üzdüğünü, herkesin trafik kurallarına uyarak can ve mal kaybını önleyebileceğini sözlerine ekledi.