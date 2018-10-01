(Görüntülü) Mersin'de fuhuş operasyonu

Adnan AÇIKGÖZ MERSİN,(DHA) MERSİN\'de polis ekiplerinin \'fuhuşa yer ve imkan sağladığı\' iddiası ile gözaltına aldığı Suriye uyruklu K.C., emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Kent merkezindeki Mahmudiye Mahallesi\'nde vatandaşların şikayeti üzerine bir pansiyona operasyon düzenleyen Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesindeki Ahlak Büro Amirliği ekipleri, 2 kadın ile 2 erkeğin fuhuş yaptığını belirledi. Polis, pansiyonda resepsiyon görevlisi olarak çalışan Suriye uyruklu K.C.\'yi \'fuhuşa yer ve imkan sağlamak\' suçundan gözaltına aldı. Şüpheli emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.