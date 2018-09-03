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(Görüntülü) Mersin'de dehşet: Evde 3'ü çocuk 5 kişinin cesedi bulundu (2)

Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)- MERSİN'de müstakil evde 3'ü çocuk, 5 kişinin cesedi bulundu

03 Eylül 2018 19:04

Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)- MERSİN\'de müstakil evde 3\'ü çocuk, 5 kişinin cesedi bulundu. Olay, merkez Akdeniz ilçesi Gündoğdu Mahallesi\'nde tek katlı evde meydana geldi. İhbar üzerine müstakil eve gelen polis ekipleri, evde 3\'ü çocuk 5 kişinin cesedi ile karşılaştı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi., Çevre güvenliği alınarak evde inceleme başlatıldı. Yapılan ilk incelemede, tabancayla vuruldukları belirlenen 5 kişinin, Mehmet Kaya, eşi Zehra Kaya, çocukları Onurcan, Esmanur ve Rabia Kaya olduğu belirlendi. Mehmet Kaya\'nın, eşi ve çocuklarını öldürdükten sonra aynı silahla intihar etttiği ihtimali üzerinde durulduğu kaydedildi.

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