(Görüntülü) Mersin'de Ahilik Haftası kutlamaları başladı

Adnan AÇIKGÖZ MERSİN, (DHA) MERSİN\'de Ahilik Kültürü Haftası kutlamaları, temsili şet kuşatma töreni ile başladı. Tarihi Ulu Cami meydanındaki törene Vali Ali İhsan Su, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Kerim Tufan, Milletvekilleri Alpay Antmen ve Hacı Özkan, Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Talat Dinçer ile çok sayıda esnaf, vatandaş ve öğrenci katıldı. Ahiliğin yapısından söz eden MESOB Başkanı Dinçer, Çalışma hayatında yerel değerlerimizi yaşatarak, gelenek ve göreneklerimize sahip çıkarak, küresel çapta işler yapmak, ufkumuzu geliştirmek ve yenilikleri takip etmek insanı odağına alan Ahilik felsefesinin temelini oluşturmaktadır dedi. Vali Su ise şunları söyledi Ahilik teşkilatı, mesleki değerler yanında toplumda sevgi, saygı, kardeşlik, dayanışma ve yardımlaşma hasletleri ile toplumsal gelişmede çok önemli katkılar sunan bir teşkilattır. Bizi biz yapan değerlerimizi en güzel şekilde yansıtan bu sosyo-ekonomik sistem, yüzyıllar boyunca toplumsal yapımızın bozulmadan sürdürülmesinde büyük bir önem arz etmiştir. Konuşmaların ardından, günümüzde ustalığa geçiş sınavı olarak bilinen ve geçmiş yıllarda bir heyetin \'olur\'unu alarak kalfalıktan ustalığa geçilmesini sağlayan şet kuşatma töreni temsil edildi. Halk oyunları gösterisinin de sunulduğu törende ilin çırağı Sinan Can Demir, ilin kalfası Hasan Karaca ve ilin ahisi Tahsin Çay\'a plaketleri verildi.