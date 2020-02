(Görüntülü) Mersin'de 130 bin kişi koştu

Mustafa ERCAN - Adnan AÇIKGÖZ / MERSİN, (DHA) - Mersin\'de bu yıl 4\'üncüsü düzenlenen Uluslararası Mersin Maratonu\'nda 6 farklı kategoride yaklaşık 130 bin sporcu dereceye girmek için ter dökerken renkli görüntüler yaşandı. Forum Alışveriş ve Yaşam Merkezi\'nin içinden geçen 1\'inci Cadde\'de, Mersin Valiliği himayesinde, Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleşen Uluslararası Mersin Maratonu büyük ilgi gördü. Türkiye\'nin dört bir yanından ve yurt dışından gelen sporcular sabahın erken saatlerinde alana gelerek ısınma hareketleri ile hazırlandıkları maratonun startını Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Mersin Vali Yardımcısı Süleyman Deniz ve Atletizm Federasyon Başkanı Fatih Çintimar verdi. Start öncesi konuşan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Kocamaz, kent açısından çok önemli bir gün olduğunu belirterek, \"Dünyanın değişik bölgelerinden gelen maratoncular, Mersin\'in bu güzel maratonunda yer alıyorlar. Her şey güzel olunca iyi dereceler de ortaya çıkacak. Şu an bronz kategoride temsil ediliyoruz. İnşallah bu katılımlarla gümüş kategoriye yükselmeyi de hedefliyoruz. En fazla insanı bir araya getiren etkinlik bu maraton. Bunu yaşatmamız lazım. Dünyadaki 5 bin maraton arasında 56\'ncı sıraya gelmişiz. Bu bizim için çok önemli. Gelecek için umut vaat ediyor. Biz de ısrarla engelleri aşarak yolumuza devam edeceğiz\" dedi. Atletizm Federasyon Başkanı Çintimar ise Uluslararası Mersin Maratonu\'nun hem Türkiye hem de dünya atletizmi için önemli bir organizasyon olduğunu ifade ederek, \"Çünkü buradaki parkur dünya rekorlarının koşulacağı, düz ve sıfır rakımda bir parkur. Bunun yanında İstanbul\'un ardından en büyük kitlenin katıldığı bir spor branşı olan maratonun Mersin\'de yapılıyor olması önemli. Çünkü 130 bin kişinin başlı başına hareket ettirilmesi bile büyük bir olay. Türkiye Atletizm Federasyonu olarak kendilerine her konuda destek vermeye çalışıyoruz\" diye konuştu. Bu yıl 4\'üncüsü gerçekleştirilen etkinlikte, maratonun yanı sıra 15 kilometrelik koşu, 5 kilometrelik halk koşusu, çocuk maratonu ve özel sporcular koşusu da gerçekleşti. Renkli görüntülerin de yaşandığı maraton sırasında dev bir Türk bayrağı da sporcular tarafından açıldı. Bazı aileler çocuk maratonunda, miniklerle birlikte hareket ederken vatandaşlarda cadde üzerinden ve evlerinin balkonunda sporculara destek verdi.