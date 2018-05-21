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(Görüntülü) Mersin'de 12 bin 620 paket kaçak sigara ele geçirildi

MERSİN, (DHA) Mersin Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, 12 bin 620 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

21 Mayıs 2018 18:24

MERSİN, (DHA) Mersin Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, 12 bin 620 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. KOM Şube Müdürlüğü ve Toroslar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, merkez Toroslar ilçesi Halkkent mahallesinde bir aracı durdurdu. Araçta ve belirlenen 2 farklı adreste yapılan aramada, toplam 12 bin 620 paket gümrük kaçağı sigara ile kaçak sigara satışından elde edildiği belirlenen 27 bin 20 TL ele geçirildi. Sigaralar ve paraya el konurken, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

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