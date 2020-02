(Görüntülü) Mersin Maratonu için geri sayım başladı

4\'üncü Uluslararası Mersin Maratonu\'nun tanıtımı İstanbul\'da yapıldı Mersin Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz: \"Spor birleştirici güç\" Mersin İli Spor Şube Müdürü Vedat Yüksel: \"Hedefimiz gümüş kategoriye yükselmek\" Buse Nur Arslanoğlu - / İSTANBUL,(DHA) Uluslararası Mersin Maratonu\'nun tanıtım toplantısı Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Atletizm Eski Federasyon Başkanı ve eski milli atlet Mehmet Terzi, Atletizm Federasyon Başkan Vekili Yasin Taş ve milli atlet Elvan Abeylegesse\'nin katılımıyla İstanbul\'da gerçekleşti. Dünyadaki 5 bin maraton arasında 56\'ncı sıraya yerleşip bronz kategoriye yükselen Uluslararası Mersin Maratonu, 16 Aralık\'ta koşulacak. 42 kilometre, 15 kilometre ve halk koşusu olmak üzere 3 ayrı kategoride organize edilecek maratonun tanıtım toplantısı ise bugün İstanbul Taksim\'de bulunan bir otelde gerçekleşti. Toplantıya Mersin Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Atletizm Eski Federasyon Başkanı Mehmet Terzi, Atletizm Federasyon Başkan Vekili Yasin Taş ve milli atlet Elvan Abeylegesse katılırken, sunumu ise FIFA Kokartlı eski hakem Vedat Yüksel gerçekleştirdi. Mersin gençlik ve spor şube müdürü Vedat Yüksel, sporun önemini, atletizm ve maratonun değerini çok iyi bildiklerini ve bu kültürü tüm halka yansıtabilmek için çaba gösterdiklerini söylerken hedeflerinin gümüş kategoriye geçmek olduğunu ancak bunu başarmanın kolay olmayacağını bildiğini de aktardı. Planlama yaparken, maratonun güzergahını belirlerken her türlü ayrıntıya dikkat ettiklerini belirten Yüksel, tüm sporseverleri Mersin\'e davet etti. Bu tür faaliyetlerin Türkiye\'nin tanıtımında çok önemli rol oynadığını belirten Türkiye Atletizm Federasyon Başkan Vekili Yasin Taş ise \"Henüz 4\'üncü kez düzenleniyor olmasına rağmen büyük adımlarla buraya geldi Mersin Maratonu. Şu an bronz seviyede ve bu çok güzel bir başarı. Dünyada bu seviyede olan 32 yarışma var. İnşallah Silverını da görürüz. Bunlar Türkiye\'ye büyük reklam kazandıran faaliyetler. Türkiye\'de 4 kentte maraton düzenleniyor. Çanakkale, Antalya, İstanbul ve Mersin. Bu şehirlerin de artarak devam etmesini temenni ediyorum. Şimdiden yarışmacılara başarılar dileyerek, en iyi sonuçları almalarını diliyorum\" dedi. BURHANETTİN KOCAMAZ: \"SPOR BİRLEŞTİRİCİ GÜÇ\" Konuşmasına Dünya Kadın Hakları gününü ve Türk kadınlarına seçme ve seçilme hakkı verilmesinin 84\'üncü yıldönümünü kutlayarak başlayan Mersin Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, \"1934 yılında Avrupa, Amerika ve Asya\'da bulunan birçok ülkede kadınlar seçme ve seçilme hakkından mahrumken, Türk kadınlarına bu hakkı veren Mustafa Kemal Atatürk\'ü saygı ve rahmetle anıyorum. Bir marka kent vizyonuyla yönetmeye başladığımız Mersin, her geçen gün kendine kattığı değerler ve yeniliklerle birlikte hem Türkiye hem de dünya çapında birçok ilke imza atmaya devam ediyor. Bu vizyonel gelişmede spor, Mersin\'i Mersin yapan en önemli varlıklarımızdan biridir. Çünkü spor birlik demektir, kardeşlik demektir, umutla omuz omuza aynı yola ilerlemektir. Sporun birleştirici gücünü kullanmak istiyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak kentimizi sadece Türkiye\'nin değil dünyanın en önemli spor merkezlerinden biri haline getirmek adına çeşitli spor alanlarında düzenlediğimiz ulusal ve uluslararası organizasyonlarla dünya çapında ses getiriyoruz. Tour Of Mersin\'i kentimize kazandırarak her yıl önemli bisiklet sporcularını kentimizde ağırlıyoruz. Desteklediğimiz kadın basketbol takımımız ile ligde ve Avrupa\'da başarılar elde ediyoruz. Güreşe verdiğimiz destek ve düzenlediğimiz organizasyonlarla ata sporumuza altın çağını yaşatıyoruz. Türk kültürünün tarihten gelen bir değeri olan okçuluğu yaşatmak amacıyla geleneksel okçuluk müsabakaları düzenliyoruz. Mersin Maratonu\'nda ise bu yıl hedefimiz bronz seviyemizi yükselterek gümüş kategorideki yerimizi almak. Her yıl bir tema ile yaptığımı Uluslararası Mersin Maratonu\'nu bu yıl engelleri aşmak konusuyla \'Hep Birlikte Mersin\'e Koş, Mersin\'de Koş\' diyoruz\" ifadelerini kullandı. Düzenledikleri organizasyonlarda amaçlarının insanları bir araya getirmek olduğunu belirten Kocamaz, bunu da en kolay spor sayesinde gerçekleştirebildiklerini söyledi. Kocamaz, sözlerini şu şekilde noktaladı: \"Bir işi başarmak istiyorsanız, önce inanmanız gerek. Aksi mümkün değil. Halk koşusuna katılımın her yıl artarak devam etmesi, Mersin\'de bir spor kültürünün oluşmaya başladığını da gösteriyor. Amacımız Mersin gibi demografik karışımı çok olan bir kentte insanları bir araya getirmek. Kentte aidiyet duygusunu geliştirmek ve Mersinlilik ruhunu oluşturmak istiyoruz. Sporun dışında insanları bir araya getirme şansınız yok. Herkesin siyasi düşüncesi, kökeni, dünyaya bakış açısı farklı. Popçu getiriyorsunuz gençler geliyor. Türkücü getiriyorsunuz yaşlılar geliyor. Dolayısıyla bizim insanları bir araya getirecek aktiviteler yapmamız gerekiyor. Bunun da en kolay yolu spor. Sponsorlar nezdinde istediğimiz desteği alamasak da, \'Ata binmek bir, inmek iki ayıptır\' derler. Biz attan inmeden, yarışı sürdürmeye devam edeceğiz.\" ELVAN ABEYLEGESSE: \"MERSİN\'DE KOŞACAK ARKADAŞLARIMA DESTEK OLMAK İÇİN GELDİM\" Vodafone İstanbul Maratonu\'nda koştuğu için Uluslararası Mersin Maratonu\'nda koşamayacak olduğunu belirten Elvan Abeylegesse, sporcu arkadaşlarına destek olmak adına bulunduğunu söyledi. Elvan, \"Bir maratonda koştuktan sonra en az 3-4 ay ara vermemiz gerekiyor. Zaten senede ancak 3 maraton koşabiliyor bir sporcu. Dünya Şampiyonası ve Olimpiyatlar için Nisan ayında bir maraton koşacağım. Sonrasında da Ekim ayında Dünya Şampiyonası var. Onun için hazırlıklarıma başladım. Mersin\'de koşacak arkadaşlarıma destek olmak ve motivasyon vermek için geldim\" şeklinde konuştu.