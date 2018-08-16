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Spor

(Görüntülü) Meradaki inek, sahibini yalayıp saçlarına şekil verdi

TRABZON?un Tonya ilçesinde merada otlayan ineğin, sahibi Eyüp Kalyoncu?nun saçlarını yalayarak şekil verdiği görüntüler, sosyal medyada ilgi gördü

16 Ağustos 2018 16:20

TRABZON?un Tonya ilçesinde merada otlayan ineğin, sahibi Eyüp Kalyoncu?nun saçlarını yalayarak şekil verdiği görüntüler, sosyal medyada ilgi gördü. 
İlçedeki hastanede temizlik görevlisi olarak çalışan ve işinden arta kalan zamanlarını da beslediği büyükbaş hayvanlarıyla geçiren Eyüp Kalyoncu, büyükbaş hayvanlarını Karşular Mahallesi?ndeki merada otlatmaya götürdü. Kalyoncu, merada otururken beklediği ineklerden biri yanına yaklaşıp, sahibinin saçlarını yalama başladı. Kalyoncu, bu anları cep telefonuyla kaydedip, sosyal medyada paylaştı. Görüntülere Kalyoncu?nun inekleriyle yakından ilgilenip konuşmasının yanı sıra, ineğin yalamasının ardından saçlarının son şeklini kameraya gösterdiği yansıdı.
 İlgi gören görüntüyü paylaşan birçok takipçi ise, ?Kepeğe karşı yeni icat?, \'Kuaför inek\', \'Saçlar artık jöleli\' gibi esprili yorumlarında bulundu.

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