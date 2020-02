(Görüntülü) Medipol Üniversitesi 5'inci mezunlarını verdi

Selin GÜRSEL, Ömer HASAR / İSTANBUL, (DHA) - MEZUNİYET döneminin gelmesi ile binlerce öğrenci üniversitelerden mezun olmaya devam ediyor. İstanbul Medipol Üniversitesi de bu yıl 12 fakültesinden yaklaşık 7 bin öğrencisini mezun ediyor. 3 gün sürecek törenin ilk gününde Diş Hekimliği, Eczacılık ve Tıp Fakültesi öğrencileri yemin ederek diplomalarını aldı.

İstanbul Medipol Üniversitesi Kavacık Güney Kampüsü\'nde yapılan törene Rektör Prof. Dr. Sabahattin Aydın, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ömer Ceran, Medipol Eğitim ve Sağlık Grubu İşletme Direktörü Özer Koca, İstanbul Medipol Üniversitesi Hastanesi Medikal Direktörü Prof. Dr. Gazi Yiğitbaşı, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Naci Karacaoğlan, Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gülden Omurtag ve Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı İbrahim Sina Uçkan ile akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı. Üniversite Rektörü Prof. Dr. Sabahattin Aydın?ın konuşması ile başlayan tören, dereceye giren öğrencilerin plaketlerini alması ile devam etti. Ardından sırayla sahneye çıkan öğrenciler diplomalarını aldı. Meslek yeminlerini eden öğrenciler toplu şekilde kep attı.

?ARTIK HEPSİ BİRER MESLEKTAŞIMIZ?

Konuşmasında Medipol Eğitim ve Sağlık Grubuna ve özellikle ailelere teşekkür eden Rektör Prof. Dr. Aydın, ?Eğitim sadece öğrenci ile hocası arasında geçen bir süreç değil. Burada en başta öğrencilerimizin ebeveynlerini, ailelerini kutluyorum. Son 10 - 15 yılda hepimizin hayatına tesir eden sağlıktaki hızlı dönüşümde görev yapacak genç bir ordu yetiştirmenin gurunu yaşıyorum. Onlardan bir kısmı gelecekte ülkemizin lider kadrolarında görev yapacak. 5 - 6 yıllık eğitim hayatınızı bugün geride bırakıyorsunuz. Ancak bu, hayat imtihanı içinde çok küçük bir şey. Asıl hayat sınavınız yeni başlıyor. Bu sınavda hepinize başarılar diliyorum? şeklinde konuştu.

?ECZACILIKLA İLGİLİ HER TÜRLÜ EĞİTİMİ VERDİK?

Gururlu olduklarını dile getiren Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gülden Zehra Omurtag, ?Zor ama bir o kadar da heyecan verici bir sene oldu. Bugüne kadar 5 yıllık eğitimleri boyunca öğrencilerimize eczacılıkla ilgili her türlü eğitimi çok güzel koşullarda verdik. Bundan sonra onların başarıları ile gurur duyacağız. Kendilerinin etik değerlere önem vererek eczacılıkla ilgili her alanda çalışmalarını diliyorum? dedi.

?ÇOK MUTLUYUM?

6 yıllık tıp eğitiminin uzun bir maraton olduğunu ve başarısından ötürü mutlu olduğunu söyleyen Tıp Fakültesi Birincisi Yasemin Deniz, ?Uzun bir yoldu. Çoğu gece sabahladım. Tatilleri ders çalışmakla geçirdim. Öğrendiğimiz her yeni bilgi karşısında insan vücudunun kusursuz işleyişine ve ilahi mucizeye hayran kaldık. Yaşam ve ölüm arasındaki ince çizgiyi görünce ne kadar zor bir mesleği seçtiğimizin her gün daha da farkına vardık. Bir insanı yaşatmaya vesile olma fırsatına sahip böylesine kutsal bir mesleğin mensubu olduğum için gururluyum. Tüm arkadaşlarımla birlikte inşallah vatana millete faydalı doktorlar oluruz. Çalışmak istediğim alan şu alan net değil ama aklımda fizik tedavi ve rehabilitasyon var? dedi.