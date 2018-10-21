(Görüntülü) Medipol Başakşehir - Kayserispor maçının ardından 1

Ertuğrul Sağlam: \"Sakatlık keşke olmasa ama sonuçta 11 kişiyle oynuyorsunuz\"



\"Hedefimizden bir sapmamız olmadı\"





Abdullah Avcı: \"Ligin en yaşlı takımı olmamıza rağmen rakipten daha çok koştuk\"



\"Ben bu oyunu seviyorum ve bu oyun takıma uygun bir oyun\"



\"Arda\'yı almayı düşündüm ama oyun ona göre akmadı\"





Mustafa AKIN - Gökhan HEBEPCİ / İSTANBUL (DHA) - Spor Toto Süper Lig\'in 9\'uncu haftasında Medipol Başakşehir kendi sahasında Kayserispor\'u 1-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile Kayserispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, 3\'üncü İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu\'nda düzenlenen basın toplantısına katıldı.



İyi bir ekibe karşı oynadıklarını belirten Sağlam, şöyle konuştu: \"Uzun zamandır birlikte oynayan bir takım vardı karşımızda. Bu gibi maçlarda bu gibi rakiplere karşı öne geçmek, oyunun sonraki bölümünde biraz daha bizler için avantaja çevirebilirdi ama 2 net pozisyonu değerlendiremedik. Takım halinde defans yapmayı iyi başardık ve gole kadar pozisyon vermedik. Devreyi bu şekilde tamamlayıp rakibin risk almasını düşünürken, riski biz aldık. İkinci yarıda oyun biraz dengede gitti ama pozisyon üretmekte zorlandık. Son bölümde Kana Bıyık\'ı öne alıp, futbolun sürpriz tarafını kullanmaya çalıştık ama burada da istediğimiz topları ceza sahasına gönderemedik. Varela\'nın da bir pozisyonu vardı, son bölümde risk aldık. Bu bölümde kalemizde de tehlikeler yaşadık. Başakşehir\'le oynamak kolay değil. Bugün oyun dengede gitti. Yapmamız gereken şeyler var. Bunları hiç mazeret olarak koymadık ama bugün hamle olarak 3\'üncü oyuncuyu değiştiremedik. Bu oyunun Sivasspor maçına yansıması en büyük beklentimiz. Daha iyi bir görüntü ortaya koyacağız. Hakemlerden bir isteğim var. Özellikle ev sahibi takımlar öne geçtiğinde oyun çok soğuyor. Serbest vuruş ve taç atışlarında çok vakit geçiriyor. Rakip 1 dakikada faul kullandı, 40 saniyede taç attı. Bunu da çok kez yaptılar. Hakemler de gerekeni yapsınlar. Vakit geçiren oyuncuya en ufak şey söylemediler. Sonra biz niye çok az topla oynuyoruz konusu konuşuluyor. Son 20 dakikada oyun 12 dakika duruyorsa hakemlerin daha hassas olması gerekiyor. Başakşehir\'i tebrik ediyorum, başarılarının devamını diliyorum.\"



SAĞLAM: \"SAKATLIK KEŞKE OLMASA AMA SONUÇTA 11 KİŞİYLE OYNUYORSUNUZ\"



Mert ile Umut arasında yaşanan bir pozisyon ile ilgili yorum yapan Ertuğrul Sağlam, \"Mert\'in Umut\'a yaptığı hareketi tam olarak süzemedik. VAR işareti yaptım. Akşam bakacağız. Bugüne kadar birçok pozisyonda sıkıntı yaşadık. Temennim, umarım farklı bir pozisyon olmaması yönünde. Sakatlıklar bizim adımıza problem oluşturuyor. Deniz ve Şamil inşallah hafta içinde çalışmalara başlayacaktır. Artem milli takımda sakatlandı, Gyan sakat durumda. Ama bugün çıktık ve 11 kişi oynadık. Sakatlık keşke olmasa ama sonuçta 11 kişiyle oynayıp 3 de değişiklik yapıyorsunuz. Umarım sakatlarımız en kısa sürede iyileşir de kadro derinliğimiz artar\" ifadelerini kullandı.



\"HEDEFİMİZDEN BİR SAPMAMIZ OLMADI\"



Ertuğrul Sağlam, şu ifadeleri kullanarak sözlerini noktaladı: \"Oyuncular bireysel yeteneklerini tabii ki kullanacak ama bunu kullanacakları yer önemli. Rakip kaleye yakın yerde bireysel özelliklerini koysunlar ortaya. Ama daha önce de başımıza geldi, risk aldığımız dönemde kaptırdığımız topları düşününce durum değişiyor. Yılların alışkanlıklarını hemen değiştirmek olmuyor. İnşallah zaman içinde bunların hepsini halledeceğiz. Bizim hedefimizden bir sapmamız olmadı. Geçen sene alınan 44 puanı geçmeyi hedef olarak koymuştuk. Bundan şaşmadık. Ama şanssız bir dönem geçiriyoruz ve kulüp olarak da bazı sıkıntılar var. Bu sıkıntılı süreçte hem ülkenin hem de kulübün ekonomik durumunu düşünerek hareket etmemiz gerekiyor. Süper Lig\'in maliyeti en düşük 2\'nci takımı durumundayız. Ama hedeflerimizden en ufak sapma yok.\"



AVCI: \"LİGİN EN YAŞLI TAKIMI OLMAMIZA RAĞMEN RAKİPTEN DAHA ÇOK KOŞTUK\"



Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı ise maç öncesinde yeniden kazanma alışkanlığı yakalamak için ellerinde iyi bir fırsat olduğunu dile getirirken, \"3 haftalık beraberlik serisi, bunun ardından zaman zaman oluşan kaygılar ve tekrar kazanma alışkanlığını yakalamak için elimizde iyi bir fırsat vardı. Ligin en geniş alanda oynayan takımlarından birisi ve ters ayaklı oyuncuların ortalarıyla tehlike oluşturan bir ekip vardı karşımızda. Topa sahip olma organizasyonlarıyla çalıştık. Attığımız gol de bunun sonucuydu. Geniş alanda oynayan bir takıma, topu kaybettiğimizde yaptığımız baskılar önemliydi. İlk yarıda doğru organizasyondan golü bulduk. İkinci yarıda oyun bazen geçişe döndü, bazen de set oyununa. 4 net pozisyonumuz var. Yaşlı bir takımız, antrenman planlamasını ona göre yapıyoruz. Ligin en yaşlı takımı olmamıza rağmen rakipten daha çok koştuk. 3 haftadır eleştirdiğim takımımda bugün öndeki oyuncuların da konsantresiyle daha çok atak geliştirdik. Skor daha farklı olabilirdi. 9\'uncu haftada 18 puan topladık\" dedi.



\"BEN BU OYUNU SEVİYORUM VE BU OYUN TAKIMA UYGUN BİR OYUN\"



Oyuncuların sakatlanma riskine karşı her zaman teste tabii tutulduğunu söyleyen Abdullah Avcı, \"Oyuncuların yorgunluk ve sakatlanma riskine karşı testleri devamlı olarak yapıyoruz. Geçtiğimiz günlerde Emre\'nin başına gelmişti sakatlanma. Bunun önüne geçmek için elimizden geleni yapıyoruz. Bugün bir oyuncumuz cezalı duruma düştü. Oyuna teknik olarak baktığımızda, topu kaybettiğimiz noktalarda pozisyon sonrasında kart görebiliyoruz. Kaybettiğin yerde topu alamıyorsan, son hamleni yapıp sonrasında kart görebiliyorsun. Set ve geçiş oyunlarında saha parselasyonunu iyi yapmaya çalışıyoruz. Ben bu oyunu seviyorum ve bu oyun takıma uygun bir oyun. Bugün ikinci yarının başında golü bulsak belki oyun farklı bir noktaya gidecek. Önemli kulüplerle yarışıyoruz ama 2 senede önemli deneyimler kazandık. Oyuncularım da önemli mesafe kat etti. Bugün puan ortalamasında geçen senenin üzerindeyiz. Bizim için değerli olan sahadaki oyundur ve oyunu geliştirmektir. Bazen enerji kopuklukları olabilir. Bunu da birebir görüşmelerle yapıyoruz\" diye konuştu.



\"ARDA\'YI ALMAYI DÜŞÜNDÜM AMA OYUN ONA GÖRE AKMADI\"



Son olarak Arda Turan ile ilgili konuşan Avcı, Arda\'nın kendilerinin ve Türk futbolunun en yetenekli oyuncularından birisi olduğunu belirterek, \"Cezası ve yaşadığı sakatlıklar vardı. Bugün oyun içinde düşündüm Arda\'yı ama oyun ona göre akmadı. Son 1 aydır çok iyi çalışıyor. Bizim için değerli. Takımın kalitesini artıracak bir isim. 8 haftalık süreçte Emre\'de Elia\'da sakatlık yaşadık. Malatya maçının oynandığı haftada yine problem oldu Emre\'de. Duygularını öne çıkartan ve katkı sağlamak için bir an evvel sahada olmak isteyen bir oyuncu. Önümüzdeki hafta da oynama şansı az ama bir sonraki hafta oynayacak\" diyerek sözlerini noktaladı.