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(Görüntülü) Maske takıp, lösemiye dikkat çektiler

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - DÜZCE Namık Kemal İlkokulu öğrencileri Lösemili Çocuklar Haftası nedeniyle lösemiye dikkat çekmek için maske takıp, LÖSEV tişörtleri giyerek Düzce sokaklarında gezerek, broşür dağıttı

02 Kasım 2018 18:04

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - DÜZCE Namık Kemal İlkokulu öğrencileri Lösemili Çocuklar Haftası nedeniyle lösemiye dikkat çekmek için maske takıp, LÖSEV tişörtleri giyerek Düzce sokaklarında gezerek, broşür dağıttı. Düzce Namık Kemal İlkokulu 2 ve 3\'ncü sınıf öğrencileri Lösemili Çocuklar Haftası nedeniyle maske takıp, LÖSEV tişörtleri giyerek Düzce\'nin en işlek caddelerinde dolaştı. Minik öğrenciler lösemiye dikkat çekmek için 2-8 Kasım tarihinin Lösemili Çocuklar Haftası olduğunu hatırlatarak, broşür dağıttı. Öğrenciler, \"Bu hafta Lösemili Çocuklar Haftası. Bizlerde lösemili çocuklara duyarlılık olsun diye yürüyüş yaptık ve büyüklerimize broşür dağıttık.\" dedi.

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