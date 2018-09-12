(Görüntülü) Martı projesi İBB Meclisi'nde gündeme geldi (2)

Özgür Deniz KAYA / İSTANBUL, (DHA) KABATAŞ\'ta \'martı\' şeklinde olması nedeniyle kamuoyunda \'Martı projesi\' olarak bilinen \"Kabataş Meydan Düzenlemesi ve Transfer Merkezi Projesi\", İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi\'nde yeniden gündeme geldi. İBB Ulaşım ve Trafik Komisyonu Başkanı Mahmut Yeter, projenin bazı değişikliklerle birlikte devam ettiğini açıkladı. Martı projesi, İBB Meclisi\'nin Eylül ayı oturumunda dün yeniden gündeme geldi. CHP\'li meclis üyesi Yunus Can\'ın, projeyle ilgili sorusuna ilişkin açıklama, İBB Ulaşım ve Trafik Komisyonu Başkanı Mahmut Yeter\'den geldi. Yeter, \"Proje devam etmektedir. Projenin sadece yüzey hattında olan kısımları, açıkladığım gerekçelerden dolayı, projenin süresini belirsiz bir zamana erteleyeceği için değiştirilmiştir\" diye konuştu. PROJE DEVAM EDİYOR İBB Ulaşım ve Trafik Komisyonu Başkanı Yeter, \"Martı projesi devam eden bir projedir. Söz konusu projede Anıtlar Kurulu ile yaşanılan bir iletişim neticesinde Anıtlar Kurulu\'nun bize şöyle bir şart koştu: Dedi ki, \'Beşiktaş Müzeler Müdürlüğü ile beraber bu kazı işini yapacaksınız.\' Dolayısıyla şöyle bir handikap yaşarız biz bu işi olursa: Hatırlarsanız Beşiktaş bölgesinde de bu çalışmalar yapılırken Arkeoloji Müdürlüğü ile yapılan çalışmalar. neredeyse elle çalışma neticesine indiği için oradaki çalışmamızı ucu açık bir zamana yaymak zorunda kalacaktık\" ifadelerini kullandı. PROJENİN YÜZEY HATTINDA OLAN KISIMLARI DEĞİŞTİRİLDİ Mahmut Yeter, \"Proje devam etmektedir. Projenin sadece yüzey hattında olan kısımları, açıkladığım bu gerekçelerden dolayı, projenin süresini belirsiz bir zamana erteleyeceği için değiştirilmiştir. Söz konusu yerde yapılan proje değişiklikleri plan değişikliği gerektirmemektedir\" dedi. \"ÇALIŞMAYI BİR AN ÖNCE BİTİRMEK İSTİYORUZ\" Yeter, \"Söz konusu yer hakikaten bizim kavşak noktamız. Yani biz şu anda söz konusu Martı Projesi\'nin etrafındaki yerleri yapmakla beraber, oradaki deniz hattını kestik. Ama bir an önce yerin altındaki ucu açık faaliyetlerde de söz konusu çalışmayı bir an önce bitirmek istiyoruz. Yani bizim \'Zemin altında çalışmayalım, inmeyelim, dolayısıyla oradaki istasyon yapılarını yüzeyde tutalım, gemilerin yaşanacağı iskeleyi bitirelim\' anlamındaki çalışmamızın revizesinin temel noktası söz konusu yerin tarihi açıdan böyle bir risk taşıması ve projenin süresini tarihi bilinmeyecek bir şekilde uzatmasından kaynaklanmaktadır\" diye konuştu. Öte yandan geçtiğimiz hafta İBB yetkililerince yapılan açıklamada şu bilgilere yer verilmişti: “Kabataş Meydan Düzenlemesi ve Transfer Merkezi (Martı) projesinde iptal söz konusu değildir. Proje karayolu trafik akışını yer altına almaksızın yeniden düzenlenecektir. Kabataş Meydan Düzenlemesi ve Transfer Merkezi en kısa sürede tamamlanarak İstanbulluların hizmetine sunulacaktır.”