(Görüntülü) Marmaris'te belediye başkan Acar'a destek açıklaması yapıldı

Ali GÜNDOĞAN MARMARİS (Muğla), (DHA) MUĞLA\'nın Marmaris ilçesinde toplam 94 sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve muhtar bir otelde bir araya gelerek hizmetlerini beğendiği mevcut CHP\'li Belediye Başkanı Ali Acar\'ın görevine devam etmesi için deklarasyon yayınladı. CHP Muğla\'nın Marmaris ilçesindeki Belediye Başkan adayını henüz açıklamazken, mevcut belediye başkanı Ali Acar\'a destek geldi. Bugün biraraya gelen toplam 94 sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve muhtarlar, ortak deklarasyonla mevcut Belediye Başkanı Ali Acar\'ın tekrar aday gösterilmesini istedi. Marmaris Kent Konseyi Başkanı Avukat Necmettin Yankol, yaklaşan yerel seçimlerde Marmaris büyük önem taşıdığını belirterek, şöyle dedi Marmaris\'in temizliği, düzeni, alt yapısı, içme suyu, yeşil alanı, çağdaş sosyal tesisleri ve önemlisi de kaliteli yaşam alanlarını artırılmasının altında bir başarı öyküsü yatmaktadır. Bu başarı hikayesini yaratanlar da Marmaris halkıyla birlikte kenti yöneten, halkımızın ihtiyaçlarına ve isteklerine cevap verebilen Marmaris Belediyesi yönetimidir. Bu ekibin başı da kararlı şekilde devrim niteliğinde kararlar alarak zor bir süreç geçiren ama kentimizi adım adım bugünlere taşıyan Ali Acar\'dır. Bizler, kent yaşayanlarından oluşan sivil toplum ve meslek örgütlerinin temsilcileri olarak herhangi bir siyasi amaç gütmeden, yalnızca bu başarının karşılıksız kalmaması gerektiğine ve devamlılığına inanıyoruz. Çok geç olmadan da fikrimizi tüm kamuoyuyla ve ilçemizin kaderini belirleyecek siyasi yetkililerle paylaşmak istiyoruz. Kentleri yönetmek zor bir iştir. Ancak, dünya markası olmuş turizm kentlerini birçok hassas dengeyi koruyarak düzen içerisinde yönetmek daha da zordur. Öte yandan, Marmaris\'te mevcut Belediye Başkanı Ali Acar\'ın yanı sıra Mehmet Oktay, Mehmet Baysal ve Acar Ünlü, aday adaylıklarını açıklamıştı.