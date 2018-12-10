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(Görüntülü) Marmara'ya yağış ve fırtına uyarısı (Arşiv)

Haber: İSTANBUL,(DHA) Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara için yağmur ve fırtına uyarısında bulundu Meteoroloji'nden yapılan açıklamada, Marmara Bölgesi'nde İstanbul, Çanakkale, Tekirdağ, Balıkesir, Bursa ve Yalova'da yağışların beklendiği belirtildi

10 Aralık 2018 13:29

Haber: İSTANBUL,(DHA) Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara için yağmur ve fırtına uyarısında bulundu Meteoroloji\'nden yapılan açıklamada, Marmara Bölgesi\'nde İstanbul, Çanakkale, Tekirdağ, Balıkesir, Bursa ve Yalova\'da yağışların beklendiği belirtildi. Marmara\'da görülecek sağanak yağışların, öğle saatlerinden itibaren Çanakkale ve Tekirdağ\'da, akşam saatlerinden itibaren İstanbul, Balıkesir, Bursa ve Yalova\'da kuvvetli (21-50kg/m2) olacağı tahmin edeilirken, vatandaşlar su baskını, ulaşımda aksamlar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması konusunda uyarıldı. MARMARA DENİZ\'İNDE FIRTINA BEKLENİYOR Meteoroloji\'den yapılan başka bir açıklamada ise Marmara Denizi\'nde fırtına beklendiği duyurulurken, \"Rüzgarın Marmara Deniz\'inde bugün öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (60-75 km/sa) fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın gece saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Fırtına nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı başta denizciler ve balıkçılar olmak üzere, ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir\" denildi.

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