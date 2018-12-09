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(Görüntülü) Manisa'da takla atan otomobildeki sürücü yaralandı

Erdinç ALKAN/KIRKAĞAÇ, (Manisa), (DHA)- MANİSA’nın Kırkağaç ilçesinde, refüje çarpan otomobil takla attı, sürücü yaralandı

09 Aralık 2018 12:26

Erdinç ALKAN/KIRKAĞAÇ, (Manisa), (DHA)- MANİSA’nın Kırkağaç ilçesinde, refüje çarpan otomobil takla attı, sürücü yaralandı. Kaza, dün akşam saatlerinde Kırkağaç Kavun Kavşağı yakınında meydana geldi. Akhisar yönünden Soma istikametine giden Emrullah Doğan yönetimindeki 45 V 3710 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüje çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle takla atan otomobil, karşı şeride geçerek aydınlatma direğine çarparak durabildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Emrullah Doğan, sağlık ekipleri tarafından Kırkağaç Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Doğan\'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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